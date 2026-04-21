Gianinna Maradona lloró en el juicio por la muerte de su padre y apuntó contra los médicos: “Nos manipularon”

La hija del “Diez” denunció irregularidades en la internación domiciliaria y aseguró que su padre no contaba con la atención prometida.

Hoy 14:27

En una jornada cargada de emoción, Gianinna Maradona declaró en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y apuntó con dureza contra el equipo médico que lo asistía: “Yo confié en los médicos, pero nos manipularon”, afirmó entre lágrimas.

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Durante su testimonio, la hija del exfutbolista relató el deterioro de la salud de su padre en los meses previos a su muerte y aseguró que había advertido la situación al entorno médico. “Yo confié en estos tres seres que lo único que hicieron fue manipularnos y dejaron a mi hijo sin abuelo”, sostuvo.

Gianinna también cuestionó el rol del neurocirujano Leopoldo Luque, a quien identificaban como médico de cabecera. “Podía decirme si no era su médico de cabecera… ahora ya es tarde”, expresó.

Críticas a la internación domiciliaria

Uno de los puntos más duros de su declaración estuvo centrado en las condiciones de la internación domiciliaria en la casa de Tigre. Según afirmó, no se cumplió con lo prometido por los profesionales.

“Nos dijeron que iba a haber aparatología, enfermería permanente y ambulancia. No había nada de eso”, aseguró, y remarcó que no existía un monitoreo adecuado del estado de salud de su padre.

En ese sentido, también relató un episodio en el que se evaluaba si llamar a una ambulancia ante un cuadro de vómitos, lo que —según su testimonio— evidenciaba la falta de un protocolo claro de atención.

“Me genera ira escucharlos”

Durante la audiencia se reprodujeron audios del entorno médico, lo que provocó una fuerte reacción de Gianinna. “Me genera bastante ira escucharlos. Esas charlas paralelas, que necesitaban cubrirse. Es horrible”, expresó.

Además, aseguró que su padre se encontraba cada vez más aislado y con cambios notorios en su comportamiento en los días previos a su muerte. “Tenía una voz rara, robótica. No quería salir de la habitación”, recordó.

El momento de la muerte

Gianinna también relató cómo recibió la noticia del fallecimiento de su padre. “Vinieron los médicos de la ambulancia para informarme que no podían hacer nada, que mi papá se había muerto”, contó.

En ese contexto, cuestionó duramente al equipo médico tras escuchar mensajes en los que, según sostuvo, se intentaba desligar responsabilidades. “Lo querían culpar ya estando muerto, me parece de una bajeza absoluta”, afirmó.

La audiencia también contó con una nueva declaración de Luque, en una jornada clave del proceso judicial que busca determinar si hubo responsabilidades penales en la muerte del ídolo argentino.