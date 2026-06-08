Scaloni confirmó que Messi jugará ante Islandia y habló de los lesionados de la Selección

El entrenador argentino brindó una conferencia antes del último amistoso previo al Mundial 2026. También se refirió a Paredes, Julián Álvarez, Montiel, Molina y al reemplazante de Balerdi.

Hoy 20:09

Lionel Scaloni habló este lunes en conferencia de prensa antes del amistoso que la Selección Argentina disputará este martes ante Islandia, en el último ensayo previo al Mundial 2026, y dejó varias definiciones importantes sobre el estado del plantel.

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La principal novedad fue la confirmación de que Lionel Messi sumará minutos después de haber comenzado la preparación de manera diferenciada. El capitán no había jugado ante Honduras por precaución, pero estará disponible para el duelo frente al seleccionado europeo.

“Messi va a jugar. No sé cuántos minutos, tengo que hablar con él y veremos cuánto tiempo estará para no tener ningún riesgo”, explicó el entrenador.

Scaloni también se refirió a la situación de Nicolás Paz, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, tres futbolistas que venían siendo evaluados por el cuerpo técnico. Según confirmó, los tres están disponibles para el amistoso.

“Los tres están disponibles para mañana, ya veremos la decisión de cuántos minutos. En el lateral derecho tenemos abundancia ahora y podemos distribuir minutos”, señaló el DT.

En cuanto a Julián Álvarez y Leandro Paredes, Scaloni llevó tranquilidad, aunque aclaró que ambos siguen en proceso de recuperación. “Juli está bien, es una cuestión de que se recupere al 100 por ciento. La molestia en el tobillo se le está yendo de a poco. En el caso de Leandro, creo que en unos días se va a poder reintegrar al grupo. Lo de él fue muscular, pero viene bien y seguro al final de la semana van a estar con el grupo”, sostuvo.

Otro de los temas centrales fue la baja de Leonardo Balerdi, quien quedó desafectado por lesión. Scaloni reconoció que todavía no definió quién ingresará en su lugar y no descartó que el reemplazante sea un futbolista de otro puesto.

“La posición del Flaco podemos estar cubiertos y veríamos otras posibilidades según cómo acaben los demás compañeros. Tenemos una idea, en base a cómo terminen mañana decidiremos, pero no pasa del miércoles”, remarcó.

El entrenador también se mostró molesto por una interpretación publicada en un medio extranjero sobre su relación con Messi y las decisiones del equipo. “En los años que llevo acá nunca dijo una palabra del equipo. No tengo ni que aclarar que decido yo”, afirmó.

Además, Scaloni reconoció que el amistoso ante Islandia genera cierta incomodidad por el estado físico de algunos futbolistas. “Me preocupa por todo lo que está pasando. Si no estaría el partido tendríamos más tranquilidad para preparar el de Argelia. Nunca pensás que vas a llegar con esta mala suerte, con muchos chicos que no están al 100%”, expresó.

De todos modos, el técnico destacó que la mayoría del plantel ya cuenta con el alta médica y que el cuerpo técnico tendrá datos precisos para evaluar la condición de cada jugador.

“Es muy difícil para todas las selecciones llegar al 100 por ciento por la cantidad de partidos. Pero al verlos entrenar nosotros tenemos los datos y no nos van a poder mentir con el estado físico, por más de las ganas que ellos tengan de estar”, cerró.

Tras la conferencia, la Selección realizará su entrenamiento en Alabama, con los primeros 15 minutos abiertos a la transmisión televisiva. El partido ante Islandia será la última prueba formal antes del debut mundialista frente a Argelia.