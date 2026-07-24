Detuvieron a un argentino que era buscado por el femicidio de su novio en México

Juan Manuel Reverter estaba prófugo desde que la hermana de la modelo encontró su cuerpo en el departamento donde vivían. El crimen ocurrió en febrero de 2023.

Hoy 11:22

Juan Manuel Reverter, novio de Agostina Jalabert y principal sospechoso de su femicidio ocurrido en febrero de 2023 en México, fue detenido este jueves en Estados Unidos luego de permanecer tres años prófugo.

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El acusado fue arrestado cerca de las 7.30 en Deschutes, estado de Oregon, en un operativo que reunió al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, Interpol Washington, al Departamento de Seguridad y a la Patrulla Fronteriza. Era buscado desde el 18 de febrero de 2023, luego de que hallaran sin vida a Agostina en Playa del Carmen. En enero de este año, la Interpol había colocado una alerta roja por su nombre.

Quién es Reverter

Reverter tiene 38 años, nació el 29 de junio de 1988 y es oriundo de Viedma, Río Negro, con domicilio en la ciudad bonaerense de La Plata. El vínculo sentimental entre ambos inició durante el período de aislamiento por la pandemia. La relación atravesó diversas etapas de inestabilidad y conflictos desde el verano de 2021.

Reverter viajó a México en diciembre de 2022 para instalarse con la joven en un departamento de Playa del Carmen. En sus últimos registros laborales figuraba como empleado de empresas de servicios tecnológicos.

El femicidio

El crimen ocurrió el 18 de febrero de 2023. El cuerpo de la modelo, que había nacido en Carmen de Patagones y tenía 31 años, fue encontrado por su hermana Candela, de 21, que vivía con ellos.

La joven llegó al edificio a las 6, pero el código de acceso a la unidad falló. El guardia de seguridad del complejo informó sobre disturbios y gritos en el domicilio durante la madrugada previa, de hecho dijo que la policía local asistió al lugar en dos ocasiones por los ruidos que alertaron a los vecinos.

Minutos después Reverter le abrió la puerta y le consultó dónde estaba su pareja. Candela se dirigió hacia la puerta del baño y halló a Agostina colgada del toallero de mano. En ese momentos el acusado se fugó.

En un principio las autoridades mexicanas investigaban también un suicido, pero la familia de la víctima denunció irregularidades y días después del hallazgo el caso comenzó a investigarse como un femicidio, por lo que arrancó la búsqueda de Reverter. Creían que podría haber cruzado hacia Estados Unidos, Guatemala, Belice, o incluso vuelto a la Argentina.

Al avanzar en el caso se determinó que el hombre golpeó a su novia en la cara y en el cuerpo, y ejerció presión en su cuello hasta asesinarla. Luego, tomó un cinturón, lo ató al cuello de la modelo y lo enganchó al toallero para simular un suicidio.

De acuerdo a lo que publicó el Diario Río Negro, ahora se espera que se activen los mecanismos de extradición para que Reverter sea trasladado a México y juzgado ante los tribunales de Quintana Roo. El Juzgado Federal de Viedma, a cargo del juez Ezequiel Humberto Andreani, ya había autorizado previamente las tareas de captura internacional.