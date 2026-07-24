Trump y Netanyahu volverán a reunirse mientras crece la tensión en Medio Oriente

El encuentro en la Casa Blanca se dará en un escenario de máxima preocupación por la guerra entre Israel e Irán y la situación regional.

Hoy 12:23

Donald Trump se reunirá con Benjamin Netanyahu este martes en la Casa Blanca, según confirmó la oficina del primer ministro de Israel.

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Además del encuentro con Trump, Netanyahu tiene previsto asistir el mismo martes al funeral del senador republicano Lindsey Graham, a quien el gobierno israelí definió como un “amigo de Israel”.

La reunión será el primera cara a cara entre ambos líderes desde febrero y desde el inicio de la guerra con Irán.

El encuentro se dará en un contexto de fuerte tensión en Medio Oriente, con una escalada de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán y con Israel en estado de alerta ante una posible ampliación del conflicto hacia su territorio.

En los últimos meses, el vínculo entre Trump y Netanyahu atravesó distintas etapas. Aunque ambos mantuvieron una relación cercana durante gran parte de sus carreras políticas, también protagonizaron fuertes diferencias.

A comienzos de junio trascendió que, durante una conversación telefónica sobre la ofensiva israelí en el sur del Líbano, Trump lanzó duras críticas contra el primer ministro israelí. Allí le reprochó la continuidad de los ataques militares mientras buscaba avanzar en un entendimiento con Irán.

Pese a ese episodio, Netanyahu buscó bajar el tono del conflicto y aseguró públicamente que ambos gobiernos siguen compartiendo objetivos estratégicos.

Más recientemente, Trump volvió a respaldar al líder israelí al afirmar que “no será arrestado en Estados Unidos”, en referencia a la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional.

Sus declaraciones llegaron después de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, planteara la posibilidad de estudiar una eventual detención si Netanyahu viajaba a la ciudad para la Asamblea General de la ONU, aunque luego reconoció que la policía local no tiene facultades para llevar adelante esa medida.

Otro de los temas centrales del encuentro será la situación en la frontera entre Israel y el Líbano.

El viaje de Netanyahu se producirá pocos días después de la visita a Washington del presidente libanés, Joseph Aoun, quien pidió a Trump que impulse la retirada total de las tropas israelíes del sur del Líbano y reclamó que su país pueda ejercer plenamente la soberanía sobre ese territorio.

Ambos mandatarios también analizarán la implementación del acuerdo marco firmado el 26 de junio en Washington, con mediación de Estados Unidos, que establece una hoja de ruta para avanzar hacia una paz duradera entre Israel y el Líbano.

Ese pacto prevé el repliegue gradual de las fuerzas israelíes y el despliegue progresivo del Ejército libanés en las zonas acordadas.

}Sin embargo, Israel mantuvo operaciones militares y presencia en algunos sectores del territorio libanés durante las semanas posteriores a la firma del entendimiento.