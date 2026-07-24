Bº Sarmiento: vecinos piden mejoras en espacios públicos y mayor presencia policial

Residentes del sector solicitan respuestas por reclamos vinculados al alumbrado, baldíos y un desagüe deteriorado. También pidieron mayor presencia policial ante hechos delictivos e intentos de vandalismo.

Hoy 12:42

Vecinos del barrio Sarmiento solicitaron respuestas ante una serie de reclamos vinculados con el estado de espacios públicos, luminarias, baldíos y un desagüe ubicado en la zona.

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Según expresaron a través del WhatsApp de las Noticias de la Gente de Diario Panorama (385-5795000), uno de los pedidos está relacionado con la luminaria de la Plaza Italia, ubicada entre calles Dardo del Valle Gómez, Lamadrid y Santa Fe.

Otro de los planteos tiene que ver con la presencia de baldíos convertidos en basurales, una situación que preocupa a quienes viven en el sector por el impacto que genera en la higiene y en la seguridad del barrio.

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También solicitaron una intervención en la esquina de Santa Fe y Lamadrid, donde advirtieron que la pared interna de un desagüe se encuentra deteriorada.

A estos pedidos se suma el reclamo por mayor presencia policial en el barrio, ante hechos delictivos e intentos de vandalismo contra el alumbrado público.

En ese sentido, mencionaron situaciones registradas sobre calle Luis Braille, donde recientemente se inauguró iluminación LED. Según indicaron, en algunos casos jóvenes habrían intentado dañar las luminarias con gomeras.

Los vecinos señalaron que estos pedidos ya fueron planteados con anterioridad ante las áreas correspondientes.