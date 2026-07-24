El fernandense Jahir Elías ratificó el gran nivel del bicicross santiagueño en el Mundial de Australia

El rider de la ciudad de Fernández tuvo una destacada actuación en el Campeonato Mundial de BMX Racing UCI, disputado en Brisbane, donde compitió en la categoría Boys 11 años.

Hoy 12:25

El santiagueño Jahir Elías volvió a dejar en alto la bandera argentina en el deporte internacional, con una sobresaliente participación en el Campeonato Mundial de BMX Racing UCI, que se disputa en Brisbane, Australia.

El rider de la ciudad de Fernández compitió en la categoría Boys 11 años, donde mostró consistencia, potencia y gran nivel técnico desde las primeras rondas de la competencia.

En una cita mundialista de enorme exigencia, donde cada manga no permite margen de error, Elías superó con solidez las tres carreras clasificatorias y consiguió avanzar a los octavos de final.

Ya en la fase eliminatoria, el fernandense mantuvo un ritmo agresivo y una gran lectura de la pista para dominar su serie de octavos, logrando clasificar en el primer lugar.

Su camino en la categoría finalizó en los cuartos de final, instancia en la que quedó eliminado tras cruzar la meta en el 8.º puesto de su manga.

Más allá del resultado, la actuación de Jahir Elías ratifica su enorme proyección individual y vuelve a consolidar a Santiago del Estero como una de las grandes canteras del bicicross sudamericano en competencias internacionales.

La acción continuará para el equipo argentino con otro representante santiagueño. Nicolás Stancampiano, tras competir en Cruceros, buscará su revancha desde las 21, cuando se presente en la categoría Boys 16 años, una de las divisionales más competitivas del Mundial y considerada una prueba clave antes del salto a Junior.