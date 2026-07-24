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SANTIAGO DEL ESTERO | 24 JUL 2026 | 20º
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Locales

Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este sábado y lunes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 12:30

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

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Sábado 25 de julio:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte de la ciudad de Frías (zona Noreste, barrios Casas Baratas, Centenario, Judicial y Banda Verde)

de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Campo Gallo.

Lunes 27 de julio:

de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte de los barrios Primera Junta y Congreso de la ciudad Capital (comprendido entre Granadero Saavedra, Alsina, Aguirre y Pedro León Gallo)

de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de Santa Rosa, La Candelaria y Santo Domingo (dpto. Figueroa)

de 14:00 a 17:00 hs afectando a la localidad de Maquito (dpto. Capital)

de 14:30 a 17:30 hs afectando a parte de la ciudad de Fernández (barrios Cooperativa, Santa Rita, Arcadia, San Antonio, Islas Malvinas, Tradición, 21 de Septiembre, Norte, Maipú, Irigoyen, 2 de abril, Colon y Villa Aurora).

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