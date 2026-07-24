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Qué falta para que Sebastián Domínguez se convierta en DT de Central Córdoba

El exentrenador de Tigre, Vélez y Deportivo Garcilaso de Perú tiene tratativas muy avanzadas con el Ferroviario. Restan detalles para que sea confirmado oficialmente.

Hoy 11:31
Sebastián Domínguez

Sebastián Domínguez está muy cerca de convertirse en el nuevo director técnico de Central Córdoba, tras la sorpresiva salida de Lucas Pusineri.

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El exentrenador de Tigre, Vélez y Deportivo Garcilaso de Perú mantiene negociaciones muy avanzadas con la dirigencia del Ferroviario y podría ser anunciado en las próximas horas.

Según le confirmaron desde la dirigencia a Somos Deporte, solo restan resolver algunos detalles para que la llegada de Domínguez quede oficializada.

La intención del club es cerrar cuanto antes la contratación del nuevo entrenador, teniendo en cuenta que Central Córdoba ya se prepara para afrontar el segundo semestre de la temporada y el inicio del Torneo Clausura.

Mientras se terminan de definir las cuestiones pendientes, el equipo será dirigido de manera interina esta tarde ante Gimnasia en Mendoza por Matías Villavicencio y Emiliano Romero.

Domínguez llegaría al Ferroviario en un momento importante, con el desafío de reordenar al plantel tras la salida de Pusineri y darle rápidamente una identidad al equipo para competir en la Liga Profesional.

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