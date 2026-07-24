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Darío Cáceres es el nuevo refuerzo de Central Córdoba para el Torneo Clausura

El lateral paraguayo, con recorrido en el fútbol argentino, llega al Ferroviario tras su paso por Defensa y Justicia.

Hoy 11:47
Darío Cáceres

Central Córdoba cerró la llegada de Darío Cáceres, quien se convirtió en nuevo refuerzo del equipo santiagueño para afrontar el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

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El lateral paraguayo llega al Ferroviario después de vestir la camiseta de Defensa y Justicia, y cuenta con experiencia en el fútbol argentino.

A lo largo de su carrera, Cáceres también pasó por Lanús, River de Uruguay, Alvarado y Ferro, entre otros clubes.

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Con su incorporación, Central Córdoba suma una nueva alternativa defensiva para encarar el segundo semestre de la temporada.

La llegada de Cáceres se suma a las incorporaciones del defensor Felipe Aguilar y del delantero Leonardo Sequeira, quienes también fueron confirmados como refuerzos del conjunto santiagueño.

De esta manera, el Ferroviario se retiraría del mercado de pases con tres caras nuevas para afrontar el Torneo Clausura donde buscará sumar desde el arranque.

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