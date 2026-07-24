Lo imputaron por quemar e intentar a su pareja y lo detuvieron dentro del CIS Banda

El hombre la roció con nafta y le prendió fuego. El acusado quedó imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Hoy 11:35

Un hombre fue detenido este viernes en el Centro Integral de Salud (CIS) Banda, acusado de haber rociado con nafta y prendido fuego a su pareja, quien permanece internada en estado crítico desde hace más de tres semanas. La causa dio un giro luego de que una hermana de la víctima revelara a la Justicia las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

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La víctima fue identificada como Elsa Griselda Sayago, domiciliada en el paraje Santa Rita, departamento Moreno. De acuerdo con la investigación, la mujer ingresó al centro de salud el pasado 30 de junio con graves quemaduras y desde entonces permanece internada, asistida con respirador mecánico debido a la gravedad de su estado.

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Según trascendió, hasta el momento no existía una denuncia formal por el ataque y el hombre señalado como agresor incluso acompañaba a la mujer durante su internación. Sin embargo, la situación cambió cuando una hermana de la víctima se presentó ante la Justicia y expuso el presunto trasfondo del hecho.

A partir de esa declaración, la jueza de Género Norma Morán ordenó la inmediata detención del sospechoso. La medida fue concretada en el propio CIS Banda, donde fue apresado Carlos Cisneros.

El acusado quedó imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa, mientras la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque y reunir nuevas pruebas. En tanto, la mujer sigue internada con pronóstico reservado y bajo estricta atención médica.