En vivo: Franco Colapinto afronta la segunda práctica del Gran Premio de Hungría

El piloto argentino disputará este fin de semana la undécima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el Hungaroring. La actividad comenzará este viernes y finalizará el domingo con la carrera.
La Fórmula 1 vuelve a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Hungría, correspondiente a la undécima fecha del campeonato 2026. El circuito elegido será el Hungaroring, que cuenta con 14 curvas y una extensión de 4,381 kilómetros, y tendrá nuevamente al argentino Franco Colapinto como uno de sus protagonistas.
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Viernes 24 de julio
Sábado 25 de julio
Domingo 26 de julio