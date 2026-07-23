En vivo: Franco Colapinto afronta la segunda práctica del Gran Premio de Hungría

El piloto argentino disputará este fin de semana la undécima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el Hungaroring. La actividad comenzará este viernes y finalizará el domingo con la carrera.

Hoy 11:36

La Fórmula 1 vuelve a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Hungría, correspondiente a la undécima fecha del campeonato 2026. El circuito elegido será el Hungaroring, que cuenta con 14 curvas y una extensión de 4,381 kilómetros, y tendrá nuevamente al argentino Franco Colapinto como uno de sus protagonistas. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ A FRANCO COLAPINTO EN VIVO El cronograma del GP de Hungría Viernes 24 de julio Práctica Libre 1: 8.30.

8.30. Práctica Libre 2: 12. Sábado 25 de julio Práctica Libre 3: 7.30.

7.30. Clasificación: 11. Domingo 26 de julio Carrera: 10.

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