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En vivo: Franco Colapinto afronta la segunda práctica del Gran Premio de Hungría

El piloto argentino disputará este fin de semana la undécima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el Hungaroring. La actividad comenzará este viernes y finalizará el domingo con la carrera.

Hoy 11:36

La Fórmula 1 vuelve a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Hungría, correspondiente a la undécima fecha del campeonato 2026. El circuito elegido será el Hungaroring, que cuenta con 14 curvas y una extensión de 4,381 kilómetros, y tendrá nuevamente al argentino Franco Colapinto como uno de sus protagonistas.

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El cronograma del GP de Hungría

Viernes 24 de julio

  • Práctica Libre 1: 8.30.
  • Práctica Libre 2: 12.

Sábado 25 de julio

  • Práctica Libre 3: 7.30.
  • Clasificación: 11.

Domingo 26 de julio

  • Carrera: 10.

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