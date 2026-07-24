El Gobierno provincial firmó un convenio con el Colegio de Ingenieros Agrónomos para fortalecer las Agencias de Desarrollo Territorial

El acuerdo busca fortalecer la asistencia técnica y la capacitación de productores, con más presencia profesional en territorio y estrategias adaptadas a cada región.

Hoy 12:04

El Gobierno de la Provincia, a través de representantes de Jefatura de Gabinete, el Ministerio de la Producción y el Consejo Económico y Social, firmó este viernes un convenio marco con el Colegio Profesional de Ingenieros Agrónomos de Santiago del Estero con el objetivo de consolidar a las Agencias de Desarrollo Territorial (ADT) como centros de referencia al servicio del productor para avanzar en acciones que beneficien al sistema productivo santiagueño.

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De la rúbrica, que tuvo lugar en las instalaciones del Ministerio de Producción, participaron el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; el ministro de Producción, Néstor Machado; el secretario Ejecutivo del Consejo Económico y Social, Miguel Madrille, y los adjuntos Ricardo Sosa y Adrián Suárez; el titular Agencias de Desarrollo, Claudio Nicolau; el presidente del Consejo Profesiobal de la Ingeniería, Mario Mondino, y el vicepresidente del Colegio de Ingeniería Agronómica de Santiago del Estero, Guillermo Rivero, entre otras autoridades.

El documento que forma parte del Convenio de Cooperación y Fortalecimiento de Capacidades Técnicas para la Gestión Pública, contempla varios ejes de trabajo.

En primer lugar, permitirá llevar adelante capacitaciones, tanto al personal de cada una de las agencias como también a los productores. Asimismo, se prevén trabajos de ensayo en campo y se garantizará la presencia de profesionales de ingeniería agronómica que brinden asesoramiento en cada una de las agencias.

Por otra parte, el convenio establece la elaboración de un plan de trabajo específico para cada agencia, que tenga en cuenta la particularidad de cada territorio y donde estarán involucradas las ADT de Clodomira, El Cruce, Frías, Pozo Hondo, Lorero y Fernández.

En este contexto, Araujo dijo: "El objetivo es poner el servicio la información y el conocimiento más profesional de la provincia al servicio de la toma de decisiones en la gestión pública. Con esa premisa, el gobernador Elías Suárez ha encomendado la firma de distintos convenios específicos con los colegios y consejos profesionales de la provincia".

En cuanto a este acuerdo dijo: "Esta articulación beneficiará directamente a los productores, ya que tendrán la posibilidad de recibir charlas, capacitación y asesoramiento. Entre los temas a abordar se encuentran la necesidad de incorporar tecnología, nuevos sistemas de riego, agricultura de precisión, nuevos mercados y la sugerencia de determinados cultivos".

Además, busca avanzar en otros aspectos clave para el sector, tales como la formalización de la actividad de los productores y todo lo vinculado al asociativismo para mejorar la comercialización.

Al final agradeció al ingeniero Mondino y al vicepresidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santiago del Estero, Ing. Rivero "por la predisposición permanente y la respuesta rápida para avanzar en este tipo de trabajos que permiten contar con información precisa, confiable, veraz y profesional a la hora de la toma de decisiones".

A su turno, Rivero destacó la capacidad de la entidad que representa. "Contamos con 250 profesionales matriculados en el consejo que trabajan en terreno. Es justamente ahí donde radica lo importante. Nuestros agremiados, nuestros asociados trabajan en terreno y ven la realidad todos los días junto al productor", dijo.

Con respecto al objetivo del convenio, explicó que la idea es colaborar en todo lo que haga falta para que tanto los pequeños como los medianos productores puedan salir a flote con sus producciones. De esta manera, se busca que minimicen el riesgo y lleguen a los mercados de manera adecuada