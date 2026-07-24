Peña solidaria en La Banda para ayudar a Antonella: música, danza y artistas locales se unen por una noble causa

La jornada se realizará el 26 de julio, desde las 12 hasta las 22, en el quincho de Demi Carabajal.

Hoy 12:05

La solidaridad volverá a ser protagonista este domingo 26 de julio en la ciudad de La Banda con la realización de una gran Peña Solidaria a beneficio de Antonella, una niña que es paciente del Sanatorio Allende de Córdoba y que enfrenta un diagnóstico de parálisis cerebral, epilepsia secundaria y retraso global del desarrollo.

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El evento tiene como objetivo recaudar fondos para costear estudios médicos, tratamientos y los gastos de traslado hacia la ciudad de Córdoba, donde Antonella recibe atención especializada.

La convocatoria será desde las 12 hasta las 22, en el quincho de Demi Carabajal, ubicado en Alberdi 1345, en un ambiente pensado para disfrutar en familia, con música en vivo, danzas, gastronomía regional y numerosas propuestas para toda la comunidad.

La grilla artística contará con la participación de Demi Carabajal, Mishqui Simi, Cristian Heredia, Natali Jugo, Silvana Villoslada, Los Infantes, Banda Aries, Los Sequeira, Marcelo Mitre, Darío "El Vikingo", Dacu Robles y La Buena Vibra. Además, estarán presentes el DJ Leo Lencina y academias de danzas que aportarán color y espectáculo durante toda la jornada.

Los asistentes también podrán disfrutar de stands con comidas tradicionales, comidas rápidas, bebidas, dulces y otras opciones gastronómicas.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000, y los organizadores invitan a los vecinos a llevar su equipo de mate para compartir una jornada solidaria y de encuentro.

Quienes deseen colaborar o solicitar más información pueden comunicarse a los teléfonos 385-417-4447 o 385-515-7244.

Desde la organización destacaron que cada aporte representa una ayuda fundamental para que Antonella pueda continuar con sus estudios y tratamientos médicos, por lo que invitaron a toda la comunidad a sumarse y hacer de esta peña una verdadera fiesta de la solidaridad.