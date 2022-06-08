A siete años del histórico ascenso de Central Córdoba a Primera División

El Ferro se quedó con el Reducido de la B Nacional al derrotar a Sarmiento de Junín en los penales y pegó el salto a la máxima categoría del fútbol argentino.

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Este 8 de junio se cumplen siete años del ascenso de Central Córdoba a la máxima categoría del fútbol argentino. El Ferro venció por penales a Sarmiento en Junín y pegó el histórico salto a Primera.

Durante esa temporada 2018/19 Central Córdoba pasó por diferentes momentos. Llegó a estar en el último lugar de la tabla de promedios, con el descenso acechándolo. Sin embargo el equipo encontró su mejor versión en la recta final y logró clasificarse al Reducido por el segundo ascenso.

En la instancia de playoffs el Ferro logró eliminar a Platense en el primer cruce: 0-0 en Santiago y luego victoria 1-0 en Vicente López con un golazo de Pablo Ortega. En semifinales aparecía Almagro, al cual derrotó 2-1 de local con las anotaciones de Melivilo y Rossi, y por 2-1 también en José Ingenieros, con los festejo de Luján y nuevamente del Bicho.

La definición

Llegaba la final. Al frente estaba Sarmiento de Junín, un equipo que estuvo siempre en los primeros lugares y llegaba herido tras caer en la final del primer ascenso ante Arsenal.

En el primer juego, disputado en el estadio Alfredo Terrera el sábado 1 de junio, terminaron igualados 1-1. Javier Rossi puso en ventaja al Ferroviario pero lo empató Nicolás Miracco para el Verde. Todo se definía en Junín.

Ese sábado 8 de junio en Junín, Central Córdoba sufrió demasiado para quedar con el arco en cero. Sarmiento falló cinco situaciones claras de gol entre la mala definición y los reflejos de César Taborda. No hubo tiempo para más y todos se iba a decidir desde los doce pasos.

En los penales Central Córdoba fue efectivo al 100%; anotaron Diego Jara, Javier Rossi, Facundo Melivilo, Hugo Vera Oviedo y Alfredo Ramírez. Mientras que por Sarmiento marcaron Ariel Kippes, Nicolás Castro y Leonardo Villalba, mientras que Franco Leys no pudo con César Taborda que le contuvo el remate.

Los festejos en Santiago

Con el ascenso consumado, Santiago del Estero fue una fiesta. El domingo 9 de junio en toda la provincia se vivió una gran celebración con el plantel que entró al territorio santiagueño en Selva y fue a paso de hombre al pasar por cada pueblo. Una caravana interminable que se acentuó al llegar a la Ciudad Capital en donde el equipo recorrió las calles y llegó al estadio Alfredo Terrera para culminar su fiesta.