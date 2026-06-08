El riesgo país cerró en 490 puntos y los activos argentinos extendieron su recuperación en los mercados

Los bonos argentinos y las acciones cerraron con mayoría de alzas este lunes, en una jornada en la que el riesgo país volvió a ubicarse por debajo de los 500 puntos básicos y se mantuvo cerca de los niveles más bajos registrados desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
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El indicador elaborado por JP Morgan finalizó la rueda en 490 puntos básicos, mientras que los bonos soberanos en dólares avanzaron hasta 0,6%, impulsando un inicio de semana positivo para los activos argentinos en los mercados.
La mejora se dio en un contexto de recuperación sostenida de los activos locales durante las últimas semanas y volvió a poner el foco sobre la evolución del riesgo país, una variable clave para medir las condiciones de acceso al financiamiento internacional y la percepción de los inversores sobre la capacidad financiera del país.
Qué pasó con los bonos argentinos
Dentro del segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares operaron mayormente en terreno positivo. Los títulos globales con vencimiento en 2041 y 2046 lideraron las subas con avances de 0,6% y 0,5%, respectivamente.
El resto de los bonos también registró variaciones positivas, contribuyendo a la baja del riesgo país, que continúa cerca de los valores más reducidos observados desde el comienzo del actual gobierno.
Las acciones argentinas acompañaron la tendencia favorable de los mercados internacionales y cerraron la jornada con resultados positivos, especialmente en el sector energético.
El índice S&P Merval avanzó 0,6% y alcanzó los 3.101.900 puntos, impulsado por compañías vinculadas al negocio del gas y la energía.
Entre las mayores subas de la rueda se destacaron Ecogas, con un incremento de 2%; Metrogas, con 1,9%; y Pampa Energía, con 1,8%.
En Wall Street, los ADR argentinos mostraron un comportamiento dispar. Las principales ganancias correspondieron a IRSA, que avanzó 1,8%, y Transportadora de Gas del Sur, con una mejora de 1,4%.
El desempeño del sector energético encontró respaldo en la oficialización de los nuevos cuadros tarifarios para las principales distribuidoras de gas natural. La medida fue interpretada favorablemente por el mercado, que proyecta una mejora en la rentabilidad futura de las compañías reguladas.