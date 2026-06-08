Elecciones en Perú: Roberto Sánchez supera por 30 mil sufragios a Keiko Fujimori con el 94% escrutado

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Las actas contabilizadas por la ONPE indican que el candidato de Juntos por el Perú alcanza el 50.086% de los votos, lo que equivale a 8,854,867 sufragios. Por su parte, Keiko Fujimori, representante de Fuerza Popular, obtiene el 49.94%, correspondiente a 8,824,568 votos. La diferencia entre ambos postulantes es de 30,299 votos, lo que coloca a Sánchez con una ventaja de treinta mil sufragios.

La diferencia se explica porque siguen llegando votos de zonas rurales, donde Sánchez tiene fuerte apoyo. Sin embargo, todavía deben revisarse actas impugnadas que incluyen unos 400.000 sufragios, por lo que la definición podría demorar varios días. Se estima que la proclamación oficial recién se conocería en julio.

Fujimori pidió “paciencia y serenidad” y aseguró que respetará el resultado final. Sánchez, por su parte, celebró el avance de su candidatura pero reconoció que “nadie puede decir ‘ya gané’” hasta que termine el conteo. El escenario mantiene en vilo a Perú, un país que en la última década tuvo ocho presidentes y atraviesa una marcada inestabilidad política.

Segunda vuelta

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) avanzó con el conteo rápido y en un primer momento el 50,07% de las 92.766 actas escrutadas, determinaba que Keiko Fujimori reunía el 52,67% de los votos y Roberto Sánchez el 47,32%. De esta manera, la candidata de ultraderecha se imponía sobre su rival de izquierda.

La segunda vuelta enfrentó a Fujimori, referente de Fuerza Popular, y a Sánchez, candidato de Juntos por el Perú. Ninguno logró una ventaja contundente en la primera ronda electoral, que contó con más de 30 postulantes. Fujimori obtuvo el 17,18% de los votos, mientras que Sánchez alcanzó el 12,03%, lo que les permitió avanzar a la instancia decisiva.

Tres horas después del cierre de las urnas, el ingeniero se mostraba optimista pese a los primeros resultados. "Hoy en el conteo rápido hay una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo que quiere democracia y Justicia", afirmó Sánchez, pero no se declaró ganador sino que pidió defender el voto "hasta que se de el resultado electoral al 100%".

Minutos después, Fujimori reconoció un "empate técnico" y sentenció: "Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, serán días largos hasta conocerlo". "Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra, como es el conteo rápido", concluyó y pidió esperar el resultado oficial.

De acuerdo al boca de urna de Datum, Fujimori había conseguido el 50,53% de los votos y Sánchez la secundó con el 49,47%. Ipsos había coincidido con estos datos y apenas cerraron los comicios había informado que el 50,70% de los comicios emitidos habían ido para Fuerza Popular y el 49,30% para Juntos por el Perú. Lo que adelantó una disputa muy reñida entre ambos candidatos.

El candidato de Juntos por el Perú había advertido en X que "'un boca de urna' no elige presidentes, los votos sí". "Esperemos con serenidad y victoria el conteo oficial de CADA ACTA en todo el Perú y en el exterior", había pedido Sánchez este domingo mientras se cargaban los primeros resultados.

Recién a mediados de julio el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamará los resultados oficiales después de revisar las actas observadas por la ONPE, realizar audiencias de incremento de votos y coordinar con los 60 jurados electorales especiales (JEE) en todo el país.

Más de 27 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar en el balotaje que define quién ocupará la Presidencia de Perú entre 2026 y 2031, en un contexto atravesado por años de inestabilidad institucional y una creciente desconfianza.