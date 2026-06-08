Wanda Nara compartió una jornada de relax en la piscina y volvió a marcar tendencia en redes

La empresaria mostró su look desde su casa en Nordelta y también sorprendió al exhibir una exclusiva cartera de lujo que sumó a su colección.

Hoy 20:22

Luego de volver a estar en el centro de la escena mediática por su reciente encuentro con Mauro Icardi en Nordelta, Wanda Nara volvió a captar la atención de sus millones de seguidores con una serie de publicaciones en redes sociales.

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La conductora y empresaria compartió imágenes de una tarde de descanso en la piscina de su residencia, donde se mostró disfrutando de un momento de relax y aprovechó para exhibir uno de sus últimos looks.

A través de sus historias de Instagram, Wanda posó dentro del agua con una bikini de dos tonos, una tendencia que gana cada vez más protagonismo en el mundo de la moda. El conjunto estaba compuesto por un corpiño rojo de formato triangular y una bombacha negra de diseño cavado y colaless.

Las fotografías la mostraron en distintas poses dentro de la piscina, luciendo el cabello mojado y un maquillaje natural, acompañado por una gorra negra que completó el estilo con un aire urbano y relajado.

Una nueva adquisición de lujo

Días antes, Wanda también había generado repercusión al mostrar una nueva incorporación a su exclusiva colección de accesorios. Se trata de una cartera de Hermès, una de las firmas de lujo más reconocidas a nivel mundial y una de las preferidas de la empresaria.

A través de un video publicado en Instagram, se la vio abriendo la tradicional caja naranja de la marca francesa para revelar el modelo Birkin Cargo HAC 40, una reinterpretación moderna del emblemático bolso inspirado en Jane Birkin.

El diseño se distingue por sus múltiples bolsillos exteriores y detalles en contraste, características que lo convierten en una de las piezas más buscadas por coleccionistas y amantes de la moda de alta gama.

Además, Wanda mostró algunos detalles del accesorio y un complemento a juego que acompaña la cartera. Según distintos sitios especializados en reventa de artículos de lujo, este modelo puede alcanzar valores que oscilan entre los 60.000 y los 90.000 dólares.

La publicación generó una inmediata reacción entre sus seguidores, quienes destacaron tanto el diseño de la pieza como la felicidad de la empresaria al presentar su nueva adquisición.