Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUN 2026 | 16º
X
Espectaculos

Wanda Nara compartió una jornada de relax en la piscina y volvió a marcar tendencia en redes

La empresaria mostró su look desde su casa en Nordelta y también sorprendió al exhibir una exclusiva cartera de lujo que sumó a su colección.

Hoy 20:22

Luego de volver a estar en el centro de la escena mediática por su reciente encuentro con Mauro Icardi en Nordelta, Wanda Nara volvió a captar la atención de sus millones de seguidores con una serie de publicaciones en redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La conductora y empresaria compartió imágenes de una tarde de descanso en la piscina de su residencia, donde se mostró disfrutando de un momento de relax y aprovechó para exhibir uno de sus últimos looks.

A través de sus historias de Instagram, Wanda posó dentro del agua con una bikini de dos tonos, una tendencia que gana cada vez más protagonismo en el mundo de la moda. El conjunto estaba compuesto por un corpiño rojo de formato triangular y una bombacha negra de diseño cavado y colaless.

Las fotografías la mostraron en distintas poses dentro de la piscina, luciendo el cabello mojado y un maquillaje natural, acompañado por una gorra negra que completó el estilo con un aire urbano y relajado.

Una nueva adquisición de lujo

Días antes, Wanda también había generado repercusión al mostrar una nueva incorporación a su exclusiva colección de accesorios. Se trata de una cartera de Hermès, una de las firmas de lujo más reconocidas a nivel mundial y una de las preferidas de la empresaria.

A través de un video publicado en Instagram, se la vio abriendo la tradicional caja naranja de la marca francesa para revelar el modelo Birkin Cargo HAC 40, una reinterpretación moderna del emblemático bolso inspirado en Jane Birkin.

El diseño se distingue por sus múltiples bolsillos exteriores y detalles en contraste, características que lo convierten en una de las piezas más buscadas por coleccionistas y amantes de la moda de alta gama.

Además, Wanda mostró algunos detalles del accesorio y un complemento a juego que acompaña la cartera. Según distintos sitios especializados en reventa de artículos de lujo, este modelo puede alcanzar valores que oscilan entre los 60.000 y los 90.000 dólares.

La publicación generó una inmediata reacción entre sus seguidores, quienes destacaron tanto el diseño de la pieza como la felicidad de la empresaria al presentar su nueva adquisición.

TEMAS Wanda Nara
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Así es el fixture completo del Mundial 2026: días y horarios de los 104 partidos
  2. 2. El gobernador confirmó el cronograma de pagos de junio: aguinaldo el 16, bono el 23 y sueldos el 30
  3. 3. A siete años del histórico ascenso de Central Córdoba a Primera División
  4. 4. Tómbola Santiagueña: conocé los números ganadores de este lunes 8 de junio del 2026
  5. 5. Un joven pelea por su vida tras un choque de motos en Ruta 7: el otro conductor huyó y terminó aprehendido
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT