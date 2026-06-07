En vivo: Quimsa enfrenta a Gimnasia con la necesidad de reaccionar para igualar la final

Tras la derrota del sábado, la Fusión recibe desde las 21 al conjunto de Comodoro Rivadavia en el segundo juego de la serie decisiva de la Liga Nacional.

Hoy 22:03

Quimsa afrontará esta noche un partido clave en la final de la Liga Nacional de Básquet. Desde las 21, la Fusión recibirá nuevamente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en el Estadio Ciudad, por el segundo juego de la serie que definirá al campeón.

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El cronograma de la final

La serie se jugará al mejor de siete partidos y tendrá el siguiente calendario:

Juego 1: Quimsa 73-82 Gimnasia.

Juego 2: lunes 8 de junio, 21.00, Estadio Ciudad de Santiago del Estero. TV: TyC Sports 2.

Juego 3: jueves 11 de junio, 21.00, Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. TV: TyC Sports 2.

Juego 4: sábado 13 de junio, 21.00, Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. TV: TyC Sports 2.

Juego 5: miércoles 17 de junio, 22.10, Estadio Ciudad de Santiago del Estero. TV: TyC Sports 2.

Juego 6: sábado 20 de junio, 21.00, Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. TV: TyC Sports 2.

Juego 7: martes 23 de junio, 21.00, Estadio Ciudad de Santiago del Estero. TV: TyC Sports 2.

Los juegos 5, 6 y 7 se disputarán solo en caso de ser necesarios.