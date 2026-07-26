Impresionante vuelco en Ruta 1: un automóvil terminó completamente destruido

El conductor, domiciliado en Sumampa, habría perdido el control del vehículo en una curva cuando regresaba de un baile en Río Viejo. Investigan las causas del accidente.

Hoy 14:58

Un grave vuelco se registró sobre la Ruta Provincial Nº 1, en cercanías de Sumampa, donde un automóvil terminó completamente destruido tras el siniestro.

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De acuerdo con la información preliminar, el ocupante del vehículo, oriundo de Sumampa, regresaba de un baile realizado en Río Viejo cuando, al llegar a una curva, perdió el control del rodado y volcó por causas que aún son materia de investigación.

Hasta el momento no se informó oficialmente el estado de salud del conductor, mientras que en el lugar trabaja personal de la Comisaría Comunitaria Nº 33, realizando las actuaciones correspondientes.