Cosecha de paltas en Alto Comedero: un esfuerzo comunitario exitoso

Los vecinos del barrio Alto Comedero han cosechado exitosamente sus primeras paltas gracias a un esfuerzo comunitario en una huerta ecológica- orgánica ubicada en el CIC 'Che Guevara'.

Hoy 14:17

En el barrio Alto Comedero, los vecinos han unido fuerzas para desarrollar una huerta ecológica que ha dado como resultado la cosecha de las primeras paltas. Este proyecto se enmarca dentro de un esfuerzo comunitario que promueve la agricultura orgánica y sostenible.

La iniciativa se lleva a cabo en el Centro Integrador Comunitario 'Che Guevara', donde se ha implementado un modelo de trabajo colaborativo que fomenta la participación de todos los residentes. La huerta ha sido diseñada para maximizar el uso de recursos locales y respetar el medio ambiente.

Los vecinos han trabajado en conjunto para preparar la tierra y plantar las semillas de palta, lo que resalta la importancia de la cooperación comunitaria en la agricultura urbana. Este esfuerzo no solo proporciona alimentos frescos, sino que también fortalece los lazos entre los habitantes del barrio.

Además de la cosecha de paltas, se espera que la huerta genere un impacto positivo en la salud y nutrición de los vecinos, al ofrecer productos libres de químicos y frescos. La iniciativa también sirve como un modelo para otras comunidades que deseen implementar proyectos similares.

El éxito de esta cosecha es un testimonio del potencial que tiene el trabajo comunitario en el desarrollo de proyectos sustentables. Los residentes de Alto Comedero han demostrado que mediante el esfuerzo conjunto se pueden lograr resultados significativos.

La huerta en el CIC 'Che Guevara' no solo proporciona alimento, sino que también educa a la comunidad sobre la importancia de la agricultura ambientalmente responsable. Este tipo de iniciativas pueden inspirar a otras localidades a seguir su ejemplo.