El Torneo Apertura entra en etapa de definición: así están hoy los cruces de octavos

A falta de dos fechas para el cierre de la fase regular, ya se perfila el cuadro de playoffs con clásicos confirmados y la posibilidad de un Superclásico en cuartos.

Hoy 15:24

El Torneo Apertura ingresó en su tramo decisivo tras disputarse la Fecha 15, y con apenas dos jornadas por delante comienza a tomar forma el cuadro de playoffs, que definirá al nuevo campeón del fútbol argentino.

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El formato establece que los ocho mejores de cada zona avanzan a los octavos de final, con cruces entre grupos: el primero de una zona enfrenta al octavo de la otra, y así sucesivamente, con ventaja de localía para el mejor ubicado hasta las semifinales.

Clásicos y un posible Superclásico en el horizonte

De mantenerse las posiciones actuales, los octavos tendrían dos duelos de alto voltaje: Estudiantes vs. Gimnasia y Esgrima La Plata en UNO y el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano.

Además, el cuadro proyectado abre la puerta a un posible Superclásico entre River y Boca en cuartos de final, lo que agrega aún más expectativa a la definición.

Zona A: pelea ajustada arriba y por clasificar

En la Zona A, Estudiantes lidera con 27 puntos, apenas uno por encima de Vélez (26). Más atrás aparecen Boca y Talleres, a cuatro unidades del “Pincha”.

La lucha por meterse en los playoffs está al rojo vivo. Unión, Defensa y Justicia y San Lorenzo, todos con 19 puntos, ocupan puestos de clasificación pero con margen mínimo. También siguen en carrera Instituto, Platense y Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba, en una pelea cerrada por los últimos boletos.

Zona B: panorama más claro y un líder firme

En la Zona B, el escenario está más definido. Independiente Rivadavia lidera con una ventaja de cuatro puntos sobre River y Argentinos Juniors, y podría asegurar su posición en la próxima fecha.

Los equipos que hoy ocupan los últimos lugares ya no tienen chances de meterse en la pelea por la clasificación, por lo que la definición pasará principalmente por el orden final de los clasificados.

Así están hoy los cruces de octavos

Con las posiciones actuales, el cuadro de octavos de final quedaría de la siguiente manera:

Estudiantes vs. Gimnasia LP

vs. Rosario Central vs. Lanús

vs. River vs. Unión

vs. Boca vs. Huracán

vs. Independiente Rivadavia vs. Defensa y Justicia

vs. Talleres vs. Belgrano

vs. Vélez vs. Barracas Central

vs. Argentinos Juniors vs. Independiente

De esta manera, el Torneo Apertura comienza a definir su recta final, con cruces que prometen alto voltaje y un cuadro que podría regalar enfrentamientos históricos en las próximas instancias.