Bombazo: Cristiano Ronaldo podría compartir equipo con su hijo en Al Nassr

El club saudí analiza seriamente la posibilidad de que Cristiano Ronaldo Junior pase a formar parte del primer equipo, a partir de la próxima temporada.

Hoy 17:02

En la recta final de la Liga Profesional Saudí, Al Nassr analiza una decisión que podría marcar un hito en el fútbol mundial: incorporar a Cristiano Ronaldo Jr. a los entrenamientos del primer equipo a partir de la próxima temporada.

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La información fue dada a conocer por el periodista Fabrizio Romano y el portal Al-Weeam News, y contempla dos factores clave: el crecimiento deportivo del joven y el fuerte impacto mediático que generaría una dupla inédita junto a su padre, Cristiano Ronaldo.

Un antecedente reciente en el deporte mundial

La posibilidad recuerda a un hecho histórico ocurrido en la NBA, donde desde la temporada 2024-2025 LeBron James comparte equipo con su hijo Bronny James en Los Angeles Lakers, siendo la primera dupla padre-hijo en competir juntos en la liga.

El perfil de Cristiano Jr.

El joven delantero, que cumplirá 16 años en junio, ya tuvo pasos por las inferiores de clubes donde brilló su padre, como Juventus, Manchester United y el propio Al Nassr. Incluso, realizó pruebas en las juveniles del Real Madrid y formó parte de selecciones juveniles de Portugal.

Quienes lo siguen de cerca destacan su perfil como delantero: goleador, veloz, con buena técnica, juego vertical y un físico desarrollado para su edad.

El sueño de compartir cancha

A comienzos de febrero, el propio Cristiano Ronaldo dejó en claro su deseo: “Me gustaría jugar con mi hijo, pero ya veremos, depende más de mí que de él”.

El desafío también funciona como una motivación extra para el portugués, que sigue acumulando objetivos en su carrera. Actualmente suma 969 goles como profesional y persigue la marca de los 1000, además de estar cerca de disputar su sexto Mundial.

De concretarse la decisión, el fútbol podría vivir una escena inédita: padre e hijo compartiendo equipo en la élite, un hecho que ya ilusiona a los fanáticos en todo el mundo.