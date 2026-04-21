La impresionante racha de Independiente que lo pone en el top mundial junto al PSG y Bayern Múnich

El equipo de Gustavo Quinteros alcanzó la cuarta mejor racha entre las diez principales ligas del mundo.

Hoy 17:06

Independiente atraviesa un presente ofensivo que sorprende incluso a nivel global. Tras el triunfo 3-1 ante Defensa y Justicia, el equipo de Gustavo Quinteros alcanzó una marca impactante: 19 partidos consecutivos convirtiendo al menos un gol, una racha que lo ubica entre las mejores de las principales ligas del mundo.

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“Lo que más me tranquiliza es que convertimos en todos los partidos”, había señalado el DT tras el último encuentro. Y los números respaldan esa afirmación: el Rojo se posiciona cuarto en un ranking internacional, solo por detrás de Bayern Munich, NEC Nijmegen y Manchester United, y por encima del Paris Saint Germain.

Una racha que no se detiene

El inicio de esta seguidilla se remonta al 19 de octubre del año pasado, cuando Independiente cayó 1-0 ante San Martín de San Juan por el Torneo Clausura. Desde entonces, el equipo no volvió a terminar un partido sin marcar.

En esos 19 encuentros, el conjunto de Avellaneda acumuló 10 victorias, 6 empates y 3 derrotas, con un total de 34 goles a favor y 19 en contra.

En lo que va del 2026, además, es el segundo equipo más goleador de la Liga Profesional, con 22 tantos, solo superado por Independiente Rivadavia, líder de la Zona B con 23.

El ranking mundial

La tabla global de rachas goleadoras la encabeza el Bayern Munich con 46 partidos consecutivos anotando, seguido por el NEC Nijmegen (23) y el Manchester United (22). Luego aparece Independiente con 19, superando incluso al PSG, que suma 18.

Ávalos, el líder del ataque

Gran parte de este presente tiene un nombre propio: Gabriel Ávalos. El delantero atraviesa su mejor momento desde su llegada al club y ya suma 9 goles en la temporada, además de 5 asistencias.

De esta manera, participó directamente en 14 de los 34 goles que convirtió el equipo durante la racha.

El aporte ofensivo también se reparte en los extremos. Matías Abaldo acumula 4 goles, mientras que Maximiliano Gutiérrez viene de marcar ante Defensa y Justicia en una actuación destacada.

El desafío: sostener el equilibrio

Pese al gran momento en ataque, Quinteros fue claro sobre lo que viene: “El equipo está muy bien en la faceta de atacar. Tenemos que trabajar mucho para ser más sólidos”.

El objetivo ahora será sostener ese poderío ofensivo, pero con mayor equilibrio defensivo, para que Independiente pueda transformar su racha goleadora en una candidatura firme en el torneo.