VIDEO: periodistas partidarios de Boca y River casi terminan a las piñas en un stream

Gustav Salvestrini y Tano Santarsiero se pelearon en medio del programa “Párense de Manos”.

Hoy 15:31

El clima caliente que dejó el Superclásico entre River y Boca no se apagó con el pitazo final. La polémica por el penal no cobrado en los últimos minutos derivó en un fuerte cruce entre streamers durante un programa de análisis que terminó al borde de la pelea.

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Todo se originó por la jugada que reclamó el conjunto millonario sobre el cierre del partido. “Cuando vi la jugada y vi que fueron al VAR, estaba insultando, diciendo ‘mirá el penal que hace este pibe, es para matarlo’ y una vez que no lo cobraron, dije: ‘hermoso, es como otro gol’”, expresó Luquitas Rodríguez, conductor del ciclo, marcando el tono del debate.

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A partir de allí, la discusión escaló rápidamente y sumó antecedentes históricos. Tano Santarsiero recordó el recordado “Ramirazo” de 2014, el gol de Ramiro Funes Mori en La Bombonera que le dio un triunfo clave a River.

Sin embargo, Gustav Salvestrini interrumpió de inmediato y rechazó la comparación, lo que elevó la tensión en la mesa. El cruce derivó en cuestionamientos al arbitraje, el uso del VAR y hasta polémicas del pasado.

“¿Qué pasaba con el VAR, el doping, los medios de comunicación?”, lanzó Salvestrini. La respuesta de Santarsiero fue directa: “¿Qué pasó con el doping? Nos robaron con Lanús”, en referencia al caso de 2017 en la Copa Libertadores, cuando jugadores de River dieron positivo por hidroclorotiazida.

El intercambio subió aún más de tono con acusaciones políticas. “Preguntale a Macri qué pasó en la década robada”, disparó Santarsiero. La réplica no tardó en llegar: “Sin D’Onofrio es fácil”, chicaneó Salvestrini.

Lejos de calmarse, la discusión pasó a un plano personal. “Me aburre debatir con vos, a vos te quiero arriba del ring”, lanzó Santarsiero, desafiando directamente a su contraparte.

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“¿Vos arriba del ring conmigo? No tenés chance”, respondió Salvestrini. La tensión siguió en aumento: “A vos te quiero arriba, más pesado, más joven y más alto”, retrucó su rival.

La secuencia culminó con ambos de pie, cara a cara, en un clima de máxima tensión que dejó en claro que la polémica del Superclásico sigue generando repercusiones más allá de la cancha.