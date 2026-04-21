Se filtró qué le dijo el jefe de los árbitros a Darío Herrera tras su polémica actuación en el Superclásico

La decisión que marcó el partido tuvo una evaluación concreta desde adentro de la AFA.

Hoy 14:36

El Superclásico entre River y Boca sigue generando repercusiones más allá del resultado. Uno de los ejes centrales del debate fue el arbitraje, especialmente por la jugada del segundo tiempo en la que todo el conjunto millonario reclamó penal sobre Lucas Martínez Quarta por un empujón de Lautaro Blanco.

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La acción, revisada en reiteradas ocasiones, instaló una fuerte discusión en el ámbito futbolero. Sin embargo, en las últimas horas se conocieron evaluaciones internas que marcaron una postura clara desde la estructura arbitral.

Según informó el periodista Germán García Grova, de TyC Sports, el Director Nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, “felicitó” a Darío Herrera por su desempeño en el encuentro.

Además, Beligoy calificó la actuación del neuquino con “8 o 9 puntos”, destacando su temple para conducir un partido de alta intensidad como el River-Boca y el criterio aplicado en la sanción de tarjetas.

El respaldo no terminó ahí. Fernando Rapallini, a cargo del VAR, también defendió lo actuado y resaltó el trabajo de Héctor Paletta, quien estuvo en la cabina durante el encuentro.

En particular, valoró la decisión de “no llamar” a Herrera para revisar la jugada del supuesto penal, uno de los puntos más discutidos de la jornada.

Mientras desde River insistieron con el reclamo y gran parte del análisis mediático cuestionó la resolución, desde la estructura arbitral hubo una validación explícita de lo actuado tanto en campo como en el VAR.

Tras el partido, el propio Herrera explicó su decisión y sostuvo que el jugador del conjunto millonario “se dejó caer” ante un empujón que, según su interpretación, no tuvo la intensidad suficiente como para sancionar la infracción.

De esta manera, los máximos responsables del arbitraje argentino cerraron filas y respaldaron la interpretación del juez, ratificando una de las decisiones más polémicas del Superclásico.