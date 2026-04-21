José Arce, de ATSA, pidió conformar una mesa de salud para ordenar clínicas y sanatorios

El dirigente gremial advirtió sobre el desfinanciamiento del sector y señaló la necesidad de un espacio con participación estatal, sindical y académica.

Hoy 13:50

El secretario general del gremio de ATSA, José Arce, se refirió a la compleja situación que atraviesan las clínicas y sanatorios privados, en el marco de un sistema de salud que, según afirmó, viene sufriendo un desfinanciamiento sostenido en los últimos años.

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En diálogo con Radio Panorama, Arce explicó que la reciente medida de fuerza en el Sanatorio Alvear respondió a un conflicto estrictamente salarial, y adelantó que existe una instancia de diálogo abierta. “Tenemos una reunión pautada con la patronal para solucionar y volver a las tareas normalmente”, señaló.

Más allá de ese caso puntual, el dirigente sostuvo que la realidad del sector presenta matices. “En nuestra provincia no tenemos problemas tan complejos como el del Sanatorio Alvear, ya que hay establecimientos que cumplen con las escalas salariales y pagan en tiempo y forma”, indicó. Sin embargo, advirtió que la situación muchas veces depende de la administración de cada institución.

En ese sentido, mencionó que algunos referentes del sector hablan de una “estabilidad precaria”, aunque remarcó que desde el gremio no han observado balances negativos. “Seguramente el margen de utilidad ha disminuido, pero nunca vimos balances en rojo”, afirmó.

Arce también puso el foco en prácticas informales dentro del sistema, al señalar que “se mueve mucho dinero en negro, por fuera de la administración del sanatorio”, en referencia a los copagos y cobros de plus que no siempre quedan registrados.

Asimismo, advirtió sobre el impacto que estas irregularidades pueden tener en los pacientes. “Si el sistema no está bien administrado, termina afectando la economía de la gente. Una obra social mal gestionada o sin control en el cobro de plus, lo sufre directamente el paciente”, subrayó.

Finalmente, el titular de ATSA planteó la necesidad de una discusión integral sobre el sistema sanitario. “La salud amerita una mesa de trabajo como en otros países, con participación de universidades, estados provinciales y nacionales, sindicatos y empleadores”, sostuvo, y concluyó que es fundamental avanzar en un proyecto conjunto que permita ordenar y mejorar el funcionamiento del sector.