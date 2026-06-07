La Banda: detuvieron a un hombre que tenía un pedido de captura vigente

El sospechoso fue interceptado durante un recorrido preventivo en Villa Nueva. Al momento de la detención llevaba una tobillera electrónica y presentaba una herida en una de sus piernas.

Hoy 19:11

Un hombre que tenía un pedido de captura vigente fue detenido durante la tarde del sábado en el barrio Villa Nueva de la ciudad de La Banda. El procedimiento se concretó mientras efectivos policiales realizaban tareas preventivas en la zona y lograron interceptarlo en la vía pública.

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Según informaron fuentes policiales, el operativo se desarrolló alrededor de las 19:50 en la intersección de las calles Manuel Elordi y Amadeo Jacques. Durante los recorridos de control, los uniformados identificaron a un sujeto conocido con el alias de "Yona", sobre quien pesaba una orden de detención vigente emitida por la Justicia.

Al momento de ser interceptado, los efectivos constataron que el hombre llevaba colocada una tobillera electrónica. Además, presentaba una herida de arma blanca en una de sus piernas, que según relató habría sufrido durante una pelea.

Debido a su estado, fue trasladado inicialmente a un centro de salud para recibir asistencia médica. Posteriormente, quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

En el procedimiento intervino personal de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 4, mientras que el detenido fue alojado en la Comisaría Comunitaria N° 13, donde se dio continuidad a las medidas judiciales ordenadas en la causa.