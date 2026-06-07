“Les ofrecimos Tecnópolis y dijeron que no”: el Gobierno respondió a las críticas por el velatorio del Indio

El oficialismo aseguró que puso espacios nacionales a disposición para despedir al músico, pero afirmó que la familia optó por realizar el velatorio en la provincia de Buenos Aires.

Hoy 18:47

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari no solo generó una profunda conmoción entre sus seguidores, sino que también abrió una polémica política en torno a la organización de su velatorio. En las últimas horas, el Gobierno nacional salió a responder las críticas de dirigentes opositores y fanáticos del músico que cuestionaron la falta de un espacio nacional para realizar la despedida.

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Desde la Casa Rosada aseguraron que sí hubo gestiones para colaborar con la familia del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, e incluso revelaron que se ofreció Tecnópolis como alternativa para llevar adelante el homenaje. Sin embargo, según explicaron fuentes oficiales, la propuesta fue rechazada porque los allegados al artista preferían realizar el velatorio en territorio bonaerense.

“Hablamos con los allegados para ofrecerles Tecnópolis, pero nos respondieron que no querían y que preferían hacerlo en la provincia de Buenos Aires”, señaló un integrante del Gabinete nacional en declaraciones publicadas por Infobae.

La controversia tomó fuerza luego de que distintos sectores plantearan la posibilidad de despedir al músico en el Congreso de la Nación o incluso en la Casa Rosada, teniendo en cuenta la magnitud de su figura dentro de la cultura argentina. Sin embargo, el oficialismo aseguró que ambas alternativas fueron descartadas por cuestiones de infraestructura y seguridad.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, explicó que se realizaron consultas con el Ministerio de Seguridad y con áreas técnicas especializadas para evaluar la viabilidad de un evento de semejante convocatoria. Tras esos análisis, concluyeron que el Palacio Legislativo no reunía las condiciones necesarias para albergar una despedida multitudinaria.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que intentó comunicarse con el entorno del músico apenas se conoció la noticia de su fallecimiento. Según indicó, el objetivo era ponerse a disposición de la familia y colaborar en la organización del velatorio, respetando siempre la decisión que tomaran sus allegados.

De acuerdo con la información difundida, el abogado de la familia respondió durante la madrugada del sábado y agradeció formalmente la predisposición mostrada por las autoridades nacionales para colaborar con la despedida.

La discusión también estuvo atravesada por el perfil político del artista. A lo largo de su trayectoria, Solari expresó en numerosas oportunidades posiciones críticas hacia distintos gobiernos y, en sus últimas apariciones públicas, había cuestionado duramente al presidente Javier Milei y al movimiento libertario.

Finalmente, la familia confirmó que el velatorio se realizará en el microestadio José María Gatica, ubicado en el Parque Domínico de Avellaneda, donde miles de seguidores podrán darle el último adiós a una de las figuras más influyentes y convocantes de la historia del rock argentino.