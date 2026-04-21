A un año de su muerte, Milei recordó su encuentro con el papa Francisco y el pedido de perdón

El Presidente repasó su relación con el Pontífice, a quien había criticado en campaña y luego destacó como una figura histórica.

Hoy 12:57

El presidente Javier Milei recordó este martes al papa Francisco a un año de la muerte del Pontífice. Desde Israel, luego de visitar el Santo Sepulcro, el mandatario posteó imágenes junto a Mario Bergoglio y lo valoró como “el argentino más importante de toda la historia”. “Abrazo a la distancia, Santo Padre”, cerró.

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El mensaje provocó repercusiones. Un usuario le recordó a Milei sus críticas a Francisco durante la campaña presidencial 2023, cuando el actual jefe de Estado llegó a nombrar a su Santidad como “el representante del maligno en la tierra”.

La intervención provocó una respuesta del Presidente con un dato revelador. “En la misma visita le pedí perdón por mi ERROR (sic) y su respuesta fue propia de un grande”, recordó Milei.

De acuerdo al mandatario argentino, Francisco le dijo en aquel encuentro que se dio en febrero de 2024 en el Vaticano: “No te calentés, todos hacemos boludeces de chicos”.

No es la primera vez que el líder de la Libertad Avanza habla sobre aquel encuentro, pide perdón por sus dichos sobre quien fue el líder de la Iglesia Católica en la tierra y cuenta la respuesta de Francisco. La anécdota adquiere una singularidad especial hoy, 21 de abril, a un año de la partida del referente espiritual argentino.