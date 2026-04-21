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Murió Luis Puenzo, director de “La historia oficial” que ganó el primer Oscar para Argentina

A lo largo de su extensa carrera también realizó filmes emblemáticos como “La peste” y “La puta y la ballena”. Fue productor de “Wakolda” e “Infancias clandestinas” y presidió el INCAA entre 2019 y 2022.

Hoy 12:14
Luis Puenzo

El cineasta Luis Puenzo, director de la “La historia oficial” -la primera película argentina que ganó un premio Oscar, murió en las últimas horas. La noticia fue confirmada por el entorno del director, quien en los últimos años se había alejado de la escena pública por problemas de  salud. Tenía 80 años.

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Puenzo, también guionista y productor, dirigió La Historia Oficial, película de 1985 ganadora del Oscar a la Mejor película extranjera. El filme, protagonizado por Norma Aleandro y Héctor Alterio, habla sobre los desaparecidos de la última dictadura militar, la apropiación de los niños nacidos en cautiverio en aquellos años y la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo por recuperarlos.

La historia oficial. La historia oficial.

La película también obtuvo numerosos premios internacionales: fue galardonada en Cannes y recibió el Globo de Oro.

En su filmografía, le siguieron “Gringo Viejo”“, de 1989, y La peste”, una adaptación de la novela de Albert Camus rodada en Buenos Aires. En 2003 estrenó “La puta y la ballena”, protagonizada por Leonardo Sbaraglia y la actriz española Aitana Sánchez Gijón.

Asimismo, fue productor de varios títulos de gran reconocimiento internacional, como “El niño pez” y “Wakolda” (de su hija Lucía Puenzo); “Infancia clandestina”, de Benjamín Ávila, “Planta madre”, de Gianfranco Quattrini; “El faro de las orcas” y “Los últimos”, de Nicolás Puenzo.

Puenzo fue uno de los impulsores de la Ley de cine, que permitió la autarquía y el auto financiamiento de la industria cinematográfica. Además, fue uno de los fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina y presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) entre 2019 y abril de 2022.

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