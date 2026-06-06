Brasil le ganó con lo justo a Egipto y Ancelotti suma otra preocupación antes del Mundial

La Canarinha se impuso 2-1 en Cleveland, en un amistoso marcado por errores en la salida y una lesión que encendió alarmas en la previa de la Copa del Mundo.

Hoy 22:23

Brasil consiguió un triunfo ajustado en su preparación para el Mundial al vencer por 2-1 a Egipto en el Huntington Bank Field de Cleveland. Sin embargo, la victoria dejó una nueva preocupación para Carlo Ancelotti, debido a la lesión de Wesley durante el primer tiempo.

El partido estuvo marcado por errores en la salida desde el fondo. La Canarinha aprovechó rápidamente una mala entrega del conjunto egipcio y abrió el marcador a los 7 minutos, por intermedio de Bruno Guimarães.

Pero la ventaja duró muy poco. Apenas cinco minutos después, un error de Marquinhos le permitió a Mostafa Ziki igualar el encuentro para los Faraones y poner el 1-1.

La preocupación para Brasil llegó a los 16 minutos, cuando Wesley debió salir lesionado. La situación encendió las alarmas en el cuerpo técnico, ya que se trata de un sector del campo en el que Ancelotti no cuenta con demasiadas variantes.

Más allá del golpe anímico por la lesión, Brasil logró recuperar la ventaja. Una presión y recuperación de Raphinha terminó en el gol de Endrick, quien marcó el 2-1 que sería definitivo.

El triunfo le permitió a la Canarinha cerrar con una sonrisa su amistoso en Cleveland, aunque el rendimiento dejó aspectos por corregir, especialmente en la salida desde el fondo y en la solidez defensiva.

Brasil venía de golear a Panamá en Río de Janeiro y ahora enfoca su preparación en el inicio de la Copa del Mundo, con la obligación de ajustar detalles y esperar por la evolución física de Wesley.

Para Ancelotti, el resultado fue positivo, pero el partido dejó un nuevo dolor de cabeza en una etapa clave: la recta final antes del debut mundialista.