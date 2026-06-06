Milei refuerza su relación con Estados Unidos y asistirá a ejercicios militares en Córdoba

El Presidente participará de la etapa operativa del entrenamiento binacional Daga Atlántica, una de las principales actividades de cooperación en defensa entre Argentina y Estados Unidos.

Hoy 22:12

Javier Milei viajará el próximo miércoles a la provincia de Córdoba para presenciar los ejercicios militares conjuntos que llevan adelante las Fuerzas Armadas Argentinas junto a tropas de operaciones especiales de Estados Unidos, en el marco del operativo denominado Daga Atlántica.

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La visita se inscribe en la estrategia de acercamiento que el Gobierno viene impulsando con Washington en materia de defensa y cooperación militar. Según trascendió, el mandatario estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Defensa, Carlos Presti, además de autoridades estadounidenses vinculadas al despliegue.

Desde la Casa Rosada explicaron que el entrenamiento ya ingresó en su etapa de ejecución en terreno luego de completar la fase de planificación. Durante las maniobras se utilizarán vehículos blindados Stryker, una de las capacidades militares que la Argentina busca incorporar como parte de su proceso de modernización.

El ejercicio fue autorizado mediante el DNU 264/2026 y se desarrolla entre el 21 de abril y el 12 de junio en distintas instalaciones militares del país. Entre ellas figuran la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de Moreno, donde participan efectivos de las tres fuerzas armadas argentinas junto al Comando Conjunto de Operaciones Especiales.

Por parte de Estados Unidos, el despliegue incluye personal especializado, aeronaves de transporte, equipos tácticos, sistemas de comunicación, drones, dispositivos de visión nocturna y otros recursos destinados al entrenamiento combinado. Aunque el número de efectivos enviados fue reducido por la situación en Medio Oriente, el Gobierno aseguró que eso no alteró los objetivos centrales de la actividad.

La presencia de Milei en Córdoba se suma a una serie de iniciativas que profundizaron la relación bilateral en materia de defensa. En los últimos meses, ambas naciones realizaron ejercicios navales conjuntos, firmaron acuerdos de cooperación logística y tecnológica y avanzaron en proyectos vinculados a la incorporación de helicópteros Black Hawk, vehículos Stryker, sistemas antidrones y aviones F-16.

Desde el Ejecutivo sostienen que estas acciones buscan fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y mejorar la interoperabilidad con aliados estratégicos. En ese marco, la participación del Presidente en Daga Atlántica aparece como un nuevo gesto de alineamiento con Estados Unidos y de consolidación de la agenda de cooperación militar impulsada por su gestión.