Insólito: sonó "Bombón Asesino" en lugar del Himno Argentino antes del partido ante Honduras

En la previa del amistoso disputado en Texas, los jugadores de la Selección Argentina se sorprendieron cuando por los parlantes comenzaron a sonar Los Palmeras en vez de la canción patria.

Hoy 21:32

La previa del amistoso entre la Selección Argentina y Honduras dejó un momento tan insólito como inesperado en el Kyle Field, de Texas. Cuando todos esperaban escuchar las estrofas del Himno Nacional Argentino, por los parlantes del estadio comenzaron a sonar los primeros segundos de “Bombón Asesino”, el clásico de Los Palmeras.

El curioso episodio ocurrió después de la entonación del himno hondureño. Llegado el turno de Argentina, un error en la musicalización sorprendió a los jugadores de la Albiceleste, que quedaron atónitos al escuchar el reconocido tema de la cumbia santafesina.

La situación no pasó desapercibida para el público presente, que reaccionó con euforia ante el inesperado momento. En cambio, los futbolistas argentinos se miraron entre sí, entre la sorpresa y la confusión por lo que estaba ocurriendo.

El error fue corregido pocos segundos después y finalmente sonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, escrito por Vicente López y Planes con música de Blas Parera.

Más allá del blooper, el episodio quedó rápidamente como una de las perlitas de la previa del amistoso, en la antesala de la preparación de la Selección de Lionel Scaloni rumbo al Mundial 2026.