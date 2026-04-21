El CIC San Carlos ofreció una charla sobre ITS en el Colegio Secundario “René Favaloro”

La actividad estuvo dirigida a estudiantes de 5° año y tuvo como objetivo promover la prevención y la concientización sobre infecciones de transmisión sexual a través de la información y la educación en salud.

Hoy 11:58

El día viernes, el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio San Carlos brindó un taller sobre “Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)”, en el Colegio Secundario “René Favaloro” de La Banda.

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Esta actividad estuvo a cargo de una Educadora Para la Salud del centro asistencial mencionado y participaron estudiantes de 5to. Año del turno mañana de la institución educativa situada en el barrio Agua y Energía.

El taller tuvo como fin que los alumnos tomen conciencia de la importancia de estar informados como medio de prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Cómo así también despertar el interés por profundizar los conocimientos sobre el tema y que desarrollen una visión crítica sobre la información que se maneja socialmente.

Gracias al apoyo del intendente Ing. Roger Elías Nediani, los centros de salud que dependen del municipio continúan trabajando en la prevención de diferentes tipos de enfermedades a través de una educación integral.