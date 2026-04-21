Santiago del Estero será sede de la FELD EXPO & CONVENCIÓN 2026 en el Nodo Tecnológico

El evento se realizará los días 8 y 9 de mayo y reunirá ciencia, deporte y tecnología con disertantes internacionales, congresos de alto rendimiento y una expo abierta al público.

Hoy 12:20

Santiago del Estero se prepara para recibir la FELD EXPO & CONVENCIÓN 2026, un evento que se desarrollará los días 8 y 9 de mayo en el Nodo Tecnológico y que promete posicionar a la provincia como uno de los principales polos del deporte, la ciencia y la innovación en Argentina.

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La iniciativa es impulsada por FELD Deporte, Conocimiento y Gestión, una organización creada por los kinesiólogos santiagueños Germán Muratore, José Fernández y Santiago Demarchi, quienes buscan proyectar a la provincia en el escenario nacional e internacional de la ciencia aplicada al deporte.

“Nuestra provincia cuenta hoy con los recursos humanos, tecnológicos, logísticos y de infraestructura para albergar eventos de jerarquía internacional. Santiago ya es sede de grandes hitos deportivos y científicos; con FELD, venimos a sumar la pata científica que el deporte necesitaba”, destacaron los organizadores.

El encuentro contará con dos grandes propuestas que se desarrollarán de manera simultánea durante ambas jornadas.

Por un lado, se llevará a cabo el I Congreso de Alto Rendimiento, destinado a profesionales y estudiantes del área de la salud y el entrenamiento, con la participación de destacados disertantes nacionales e internacionales como Diego Ruffino, Romina González (Comité Olímpico Argentino), Luciano Spena (AFA), Matías Sampietro, Federico Baroni (Selección Argentina de Vóley) y Leonardo Romagnoli (Selección Argentina de Hockey Femenino), entre otros referentes del deporte de elite.

En paralelo, se desarrollará la FELD EXPO, con entrada libre y gratuita, que reunirá empresas, emprendimientos y profesionales del sector en una gran muestra abierta a toda la comunidad.

La Expo incluirá exhibiciones deportivas en disciplinas como fútbol, básquet, tenis, patín, tenis de mesa, taekwondo, levantamiento de pesas y strongman, además de espacios de charlas abiertas con entrenadores, deportistas, dirigentes y referentes de instituciones deportivas.

También habrá un patio gastronómico y espacios de networking, pensados para la recreación y el encuentro entre familias, profesionales y amantes del deporte.

Las inscripciones para el congreso y más información se encuentran disponibles en el sitio web www.feld-dcg.com y en Instagram @feld.dcg.