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Quién es José Luis Haile, el argentino acusado de insultos racistas en Río

Tiene 67 años y fue denunciado por una joven en un supermercado de Copacabana. Quedó detenido en una cárcel común y enfrenta cargos por injuria racial.

Hoy 21:20
José Luis Haile

Un ciudadano argentino de 67 años fue detenido en Río de Janeiro tras ser acusado de proferir insultos racistas contra una joven en el interior de un supermercado. Se trata de José Luis Haile, quien en redes sociales se presentaba como “El Puma de Janeiro”.

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El hecho ocurrió este lunes en un comercio ubicado sobre la calle Siqueira Campos, en el barrio de Copacabana, a pocos metros de la playa. Según la denuncia, la víctima, Samara Rodrigues de Lima, de 23 años, se encontraba esperando en la fila de una caja cuando fue agredida verbalmente por el acusado.

De acuerdo a lo informado, la joven, que trabaja como repartidora para una aplicación de entregas, se había adelantado a una caja que aún no estaba habilitada con el objetivo de optimizar sus tiempos. La demora en la atención habría generado la reacción del hombre.

La situación fue advertida por otro cliente argentino, quien dio aviso a una patrulla de la Guardia Municipal que se encontraba en las inmediaciones. Los agentes intervinieron de inmediato, detuvieron a Haile en el lugar y lo trasladaron a la 12ª Comisaría de Policía Civil de Copacabana, donde quedó imputado en flagrancia por injuria racial.

Posteriormente, fue derivado a un centro de detención en el barrio Benfica, donde permanece bajo prisión preventiva.

Haile reside en Brasil desde hace dos años y, según sus propias publicaciones en redes sociales, se desempeñaba como vendedor ambulante de choclos y bebidas en la playa. En su perfil también indicaba que era oriundo de la ciudad de La Plata y simpatizante de Boca Juniors, además de compartir imágenes de su vida cotidiana en territorio brasileño.

TEMAS José Luis Haile Argentina Brasil

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