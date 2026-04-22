La Municipalidad adhirió a la resolución del gobierno provincial sobre la baja de descuentos de la cuota social para empleados

Los empleados que lo requieran podrán presentar la documentación correspondiente.

Hoy 22:04

La Secretaría de Economía de la Municipalidad de la Capital informó que se adhirió a la resolución del gobierno de la provincia, que dispone que los afiliados interesados puedan solicitar la baja de los descuentos de la cuota social de asociaciones mutuales, civiles sin fines de lucro y/o cooperativas, realizados en los haberes mensuales.

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Por ese motivo, a través de la RESOL-2026-32-E-MUNISANTIAGO-SE, el área de Economía comunicó que los empleados que así lo requieran, deberán presentar de manera personal: una nota de solicitud, copia del DNI y recibo de haberes del interesado.

El trámite podrán realizarlo en el horario de 9 a 14.30 en la sede de la Subdirección de Sueldos, en el nuevo edificio de Rentas municipal ubicado en Jujuy y Ejército Argentino.

A los fines de que, se haga efectivo el descuento en los haberes del mes en curso, se deberá presentar toda la documentación requerida hasta el día 5 de cada mes.

La resolución está en consonancia con la idéntica medida del Ministerio de Economía de la Provincia para proteger el poder adquisitivo de los agentes del Estado y fortalecer su autonomía en la administración de sus ingresos en virtud del contexto económico actual.

La disposición garantiza la continuidad de los descuentos correspondientes a deudas vigentes, los cuales subsistirán hasta su cancelación efectiva, asegurando el cumplimiento de los compromisos previamente contraídos.