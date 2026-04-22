Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 ABR 2026 | 17º
X
País

El fiscal Pedro Simón, que pidió detener a Tapia, apelará el traspaso de la causa a Pilar

Además, aseguró que la medida es “acatable”.

Hoy 20:49
Fiscal Pedro Simón

Pedro Simón, el fiscal que pidió la detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino en el marco de la denuncia por corrupción, aseguró que apelará al fallo del juez Federico Argibay, que envió toda la causa a la Justicia federal de Pilar. Además aseguró no tener ningún vinculo con el tesorero de la AFA y dijo que no recibió amenazas tras su dictamen.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Tenemos que apelar porque es un deber del Ministerio Público promover la acción y mantenerla viva. En este caso particular, también corresponde hacerlo porque la posición del Ministerio Público, que había sido esbozada en tres recusaciones, finalmente fue aprobada por el tribunal”, expresó el fiscal en el canal LN+ y añadió: “Consideramos que la resolución es acatable porque se basa en fundamentos que hacen referencia errónea a argumentos”.

Además marcó: “Cuando llegó la causa iniciamos una investigación preliminar que luego se judicializó porque ARCA nos pedía que pidamos el levantamiento de secreto fiscal. Las medidas que solicitamos fueron para los registros públicos de Santiago del Estero, los registros de Comercio -donde figuraban las sociedades-, el de la propiedad de inmueble -desde el que obtuvimos qué bienes tiene todo el grupo- y a los bancos que surgían de los informes de ARCA”.

En su dictamen, Simón había declarado que en la organización había ingresado dinero ilegal a través de una “defraudación sistemática, organizada y prolongada en el tiempo en perjuicio de la AFA”, mientras que la empresa Tourprodenter aparece realizando facturas para Pablo Toviggino.

TEMAS Claudio ‘Chiqui’ Tapia

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se conocieron más detalles de la "Casa del Horror" en el barrio Juan Díaz de Solís
  2. 2. Cuatro jóvenes se marchan sin pagar y la mesera debe asumir la deuda
  3. 3. Icaño: frustran venta ilegal de un arma por WhatsApp y secuestran una pistola con municiones
  4. 4. Le robó la moto a su propia hermana y terminó detenido tras intentar escapar de la Policía en Las Termas
  5. 5. Clima en Santiago del Estero para este miércoles 22 de abril de 2026: jornada fresca, nublada y con probabilidad de lluvias hacia la noche
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT