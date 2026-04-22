El fiscal Pedro Simón, que pidió detener a Tapia, apelará el traspaso de la causa a Pilar

Además, aseguró que la medida es “acatable”.

Hoy 20:49

Pedro Simón, el fiscal que pidió la detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino en el marco de la denuncia por corrupción, aseguró que apelará al fallo del juez Federico Argibay, que envió toda la causa a la Justicia federal de Pilar. Además aseguró no tener ningún vinculo con el tesorero de la AFA y dijo que no recibió amenazas tras su dictamen.

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“Tenemos que apelar porque es un deber del Ministerio Público promover la acción y mantenerla viva. En este caso particular, también corresponde hacerlo porque la posición del Ministerio Público, que había sido esbozada en tres recusaciones, finalmente fue aprobada por el tribunal”, expresó el fiscal en el canal LN+ y añadió: “Consideramos que la resolución es acatable porque se basa en fundamentos que hacen referencia errónea a argumentos”.

Además marcó: “Cuando llegó la causa iniciamos una investigación preliminar que luego se judicializó porque ARCA nos pedía que pidamos el levantamiento de secreto fiscal. Las medidas que solicitamos fueron para los registros públicos de Santiago del Estero, los registros de Comercio -donde figuraban las sociedades-, el de la propiedad de inmueble -desde el que obtuvimos qué bienes tiene todo el grupo- y a los bancos que surgían de los informes de ARCA”.

En su dictamen, Simón había declarado que en la organización había ingresado dinero ilegal a través de una “defraudación sistemática, organizada y prolongada en el tiempo en perjuicio de la AFA”, mientras que la empresa Tourprodenter aparece realizando facturas para Pablo Toviggino.