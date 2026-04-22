Se conocieron más detalles de la "Casa del Horror" en el barrio Juan Díaz de Solís

La tarea fue bautizada "Operación Silencio Cero-Infancia Segura en entornos digitales". Fue resultante de una investigación que demandó un año de instrucción. Organismo de EEUU alertó a la Argentina sobre actividades vinculadas a contenidos de abuso sexual y permitió las detenciones.

Hoy 06:36

Una pareja y su hijo adolescente umbandas fueron detenidos ayer a las 6, en plena lluvia, en el Bº Juan Díaz de Solís Ampliación, sospechosos de abusar de dos nenas, de 4 y 5 años, filmar los vejámenes y distribuir el material pornográfico.

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Antes del amanecer, una veintena de policías copó una casa, coordinada por personal del Departamento Trata de Personas, junto a las fiscales, Érika Leguizamón, Yésica Lucas y Vanina Aguilera.

En la previa, un organismo de Estados Unidos alertó a la Argentina sobre actividades vinculadas a contenidos de neto abuso sexual, en la ciudad Capital.

El e-mail guió a los investigadores a la casa de la familia compuesta por el docente de Educación Especial, Ricardo Daniel Pérez (58), y su esposa, Priscila Andrea Ruiz, de 51, incluido su hijo de 16 años estudiante de 4º año en el Secundario.

Con órdenes de allanamientos, los investigadores trabajaron en la vivienda hasta las 13. El adolescente enfrentaría los siguientes cargos: "Tenencia, producción, distribución de material de abuso sexual infantil" (Art. 128 1 y 2, del C.P) y "abuso sexual con acceso carnal (Art. 119 1y2) en concurso real y corrupción de menores (Art. 125 1 2 C.))".

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A su vez, sobre los adultos pesarían cargos por supuesta "Tenencia y tenencia con fines de distribución, producción, distribución de material de abuso sexual infantil (Art. 128 del C.P y Art. 125 y 2 párrafo corrupción de menores". Los operativos fueron autorizados por la jueza de Control y Garantías con competencia juvenil, Érika Casagrande Valdueza.

Pese al barrio enmudecido por las sospechas, trascendió que desde hace dos años que la familia congregaba a amigos e hijos. Ello propiciaba que después el joven abusara de las nenas. Los expertos individualizaron a dos niñas, cuyas familias ignoraban por completo tamaño oscurantismo.

Trascendió que el contexto eran reuniones infantiles umbandas, mientras sus padres participaban de otras para adultos. Las reuniones para chicos "se enfocan en la enseñanza lúdica de los valores de la religión, la conexión con las fuerzas de la naturaleza y la guía espiritual, a menudo denominadas bajo la energía de los Erês o Crianzas. Estas actividades buscan acercar la espiritualidad desde la alegría y la infancia", subraya la esencia umbanda.

Abuso, producción y distribución de videos

"Es la primera vez que una causa por pornografía infantil se rige desde un ataque sexual, producción y distribución del material", subrayó un funcionario. "Todo corresponde a Santiago del Estero. Nadie podrá alegar que un video le llegó de otro celular", graficó.

Con ello, adelantó que la calificativa es gravísima y desalentó cualquier pronta excarcelación. Intuitivos, los policías trabajaron con tecnología para identificar a los victimarios y a las víctimas. El celular propició una ubicación tentativa. A ello, le siguió la ropa de las víctimas.

Recién cuando aparecieron las certezas, las fiscales y Trata de Personas confirmaron el gran zarpazo. Y éste se precipitó ayer al amanecer, previa reunión con la magistrada. El grupo arribó con especialistas de la Dirección de Perfilación Criminal, un equipo interdisciplinario, Ministerio Pupilar, psicólogos y asistentes sociales.

Por un lado, fueron informadas ambas familias sobre ataques a sus hijas: una reside en el Juan Díaz de Solís Ampliación y la otra en el Almirante Brown. Asimismo, han sido secuestradas las ropas de las nenas. ¿Para qué? Buscarán ADN y acreditar que corresponden a las nenas de los videos.

Pesadilla entremezclada con deidades; niños como anzuelo

Fueron secuestrados celulares y otros dispositivos, con contenido de alto voltaje sexual infantil, confirmó un efectivo.

Durante las casi siete horas de allanamiento en la "casa del horror", los funcionarios elaboraron planimetrías y tomaron fotografías. "Dimos con la habitación donde las menores fueron abusadas y filmadas con celulares", indicó un efectivo.

Todo generó perplejidad por el contrasentido entre vejámenes y un santuario umbanda y deidades (orixás).

La Umbanda es una religión afrobrasileña que también venera a fuerzas de la naturaleza, sincretizadas con santos católicos. Los principales orixás incluyen a Oxalá (creación), Iemanjá (mar), Ogum (guerra/caminos), Xangô (justicia) y Oxóssi (caza). Estas deidades se combinan con entidades espirituales como caboclos, pretos velhos y exus para guiar a los fieles.

En los días venideros las fiscales citarían a numerosos amigos umbandas, a fin de recrear cómo se desarrollaban los encuentros religiosos en la casa de la pareja detenida y las condiciones que derivaban en los abusos a las dos menores.