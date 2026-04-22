Colapinto visitó las renovaciones del Autódromo de Buenos Aires, que sueña con la vuelta de la Fórmula 1

El bonaerense visitó el Gálvez, circuito que se está remodelando, junto a autoridades del gobierno de la Ciudad.

Hoy 21:49

Aprovechando que está en la Argentina por la exhibición que protagonizará el domingo en Palermo, Franco Colapinto visitó las obras del Autódromo, que se está remodelando para ser sede de una fecha de MotoGP mientras se sueña con que allí vuelva a correr la Fórmula 1.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, le dio la bienvenida al bonaerense de 22 años y le mostró las obras, con plano incluido. La remodelación del trazado busca transformarlo en uno de los más modernos del continente. Como primer paso, la Ciudad ya confirmó que el MotoGP volverá a correr en 2027 en el Oscar y Juan Gálvez después de 28 años, en el marco de su designación como Capital Mundial del Deporte, y trabaja también para lograr el regreso de la F1 al circuito porteño.

“Es una alegría tener a Franco en el Autódromo, él estuvo acá el año pasado y se sorprendió por el avance de las obras. Hay mucha gente que tiene ganas de verlo el domingo y la verdad es que estoy maravillado por el interés que está generando”, sostuvo Jorge Macri. Y agregó: “ Vamos a tener más gente viéndolo en Palermo que la que se junta en una carrera completa de Fórmula 1 en cualquier parte del mundo. Eso demuestra dos cosas, el interés que hay por Franco y la pasión que hay por los fierros en Argentina”.

Junto a Jorge Macri estuvieron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, el secretario de Deportes, Fabián Turnes, y el legislador Darío Nieto, que le entregó a Colapinto el reconocimiento de “Personalidad Destacada de la Ciudad en el ámbito del Deporte”.

“Estamos llevando adelante un sueño: queremos que la F1 vuelva a la Ciudad. Creemos que el deporte es parte fundamental de nuestra identidad y Franco es un ejemplo. Todos los días trabajamos para que Buenos Aires respire deporte y tenga más espacios para hacer actividades, más competencias y más deportistas”, dijo el Chino Turnes, ex Puma.

Cómo será el Road Show de Colapinto

La exhibición de Colapinto, la cual en parte organiza la Ciudad de Buenos Aires, será la primera de un F1 después de 14 años, desde la que brindó en 2012 el australiano Daniel Ricciardo también en un circuito callejero en Palermo. El domingo desde las 9 el público podrá ingresar al circuito para ver a Colapinto corriendo por la Avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares/Ugarteche, y la Avenida Sarmiento, entre Avenida del Libertador y Figueroa Alcorta, pasando por el Monumento a los Españoles, en Palermo.

Los organizadores recomiendan llegar al lugar en transporte público, como colectivos y la línea D del Subte porteño (estación Plaza Italia). No está permitido acampar ni llevar paraguas, y la venta ambulante estará prohibida.

En las Fan Zones públicas de Plaza Seeber (ingreso por Sarmiento y Colombia) y Plaza Sicilia (por Casares y Libertador, y Berro y Sarmiento) habrá escenarios con pantallas y una programación con shows, DJs y la actuación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad. También habrá foodtrucks con variadas propuestas gastronómicas.

Un Autódromo de primer nivel internacional

La renovación del Autódromo se inició el 2 de enero con la demolición de estructuras antiguas, y avanza ahora con la construcción de las columnas para los nuevos boxes. Todo, para adecuarlo a los estándares más exigentes del deporte motor.

El proyecto que impulsa la Ciudad apunta a la homologación para competencias de primer nivel avaladas por las federaciones internacionales de motociclismo (FIM) y del automóvil (FIA), como el MotoGP y la F1.

El rediseño incluye modificaciones en la pista, con rectas de hasta 900 metros; mejoras en seguridad y en las instalaciones, ampliación de la capacidad y optimización de los accesos.

Las obras estarán listas en diciembre y luego se harán pruebas antes de las competencias oficiales previstas para el año próximo.