Manchester City, líder de la Premier League: ventaja mínima y final abierto con el Arsenal

El Manchester City se subió a la cima de la Premier League en el momento justo. Con su triunfo 1-0 ante el Burnley FC, el equipo de Pep Guardiola alcanzó los 70 puntos del Arsenal FC, pero quedó como líder gracias a una leve ventaja en la diferencia de gol y cantidad de tantos convertidos.

El tramo final del campeonato promete ser apasionante. Ambos equipos tienen calendarios similares, sin cruces ante los gigantes del llamado Big Six, y con un rival en común como el Crystal Palace FC. En caso de igualdad en puntos, los criterios de desempate ya juegan su propio partido: primero la diferencia de gol, luego los tantos a favor, los enfrentamientos directos y, en última instancia, un hipotético partido desempate en cancha neutral. Hoy, el City saca ventaja en goles convertidos (66 contra 63) y también en el mano a mano, tras el 1-1 en la ida y el 2-1 en la vuelta.

En cuanto al calendario, los Ciudadanos tienen pendiente su duelo ante Crystal Palace y luego enfrentarán a Everton FC, Brentford FC, AFC Bournemouth y Aston Villa FC. Además, deberán disputar la semifinal de la FA Cup ante el Southampton FC, lo que podría condicionar su agenda en el cierre.

Por el lado del Arsenal, el equipo de Mikel Arteta tendrá por delante a Newcastle United FC, Fulham FC, West Ham United FC, nuevamente al Burnley y cerrará frente a Crystal Palace. En el medio, deberá afrontar nada menos que las semifinales de la Champions League frente al Atlético de Madrid, una serie que puede influir directamente en su rendimiento en la recta final del torneo doméstico.

Con cinco fechas por jugarse, la Premier entra en su momento más caliente, con el City y el Arsenal en un mano a mano que promete definirse en detalles mínimos.