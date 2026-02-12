Falleció una niña de 9 años en Córdoba y su muerte es investigada

La menor llegó sin vida a un dispensario del barrio Ciudad de los Cuartetos. Los médicos confirmaron el deceso y la fiscalía busca determinar las causas.

La muerte de una niña de 9 años es materia de investigación en la ciudad de Córdoba. La menor fue llevada este miércoles por la tarde a un dispensario de barrio Ciudad de los Cuartetos sin signos vitales, lo que activó un procedimiento judicial para esclarecer lo sucedido.

Según informaron fuentes oficiales, la pequeña fue trasladada por su madre hasta el centro de salud, donde el personal médico intentó realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no lograron revertir el cuadro y se constató el fallecimiento.

De acuerdo al relato de la mujer, la niña habría sufrido un paro cardiorrespiratorio antes de llegar al dispensario.

Por disposición de la Justicia, se ordenó la colocación de una consigna policial en el domicilio familiar mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las causas de la muerte.

La causa quedó a cargo de la fiscalía interviniente, que aguarda los resultados de los estudios forenses para avanzar en la investigación.