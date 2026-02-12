Tres detenidos por vender droga frente a un centro de rehabilitación de adicciones

La Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba, secuestró más de 3 mil dosis en cuatro procedimientos simultáneos.

Hoy 08:27

Una investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) permitió desbaratar una red de narcomenudeo que operaba en distintos puntos de la ciudad de Córdoba. En el operativo fueron detenidos tres hombres mayores de edad y se incautaron miles de dosis de droga.

Los procedimientos fueron realizados por grupos operativos y del Equipo de Acciones Tácticas de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que concretaron cuatro allanamientos simultáneos en viviendas de los barrios Argüello Lourdes (dos domicilios), Argüello Norte y el asentamiento Las Aldeas.

Durante los registros, los efectivos detuvieron a tres sospechosos de 39, 43 y 64 años. Además, secuestraron 2.275 dosis de cocaína y 899 de marihuana, una planta de cannabis sativa, $697.900 en efectivo, tres balanzas digitales, 28 cartuchos de distintos calibres y diversos elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que alrededor de 2.000 dosis de cocaína estaban ocultas dentro de una caja fuerte.

El operativo también permitió cerrar un punto de venta considerado crítico, ya que funcionaba frente a un centro de rehabilitación de adicciones, una situación que agravó el cuadro investigado.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno, los detenidos fueron trasladados a sede judicial e imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.