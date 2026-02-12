Cuatreros robaron terneros de raza Brangus en Añatuya

Los delincuentes sustrajeron dos terneros de alto valor genético sobre la Ruta 92; la lluvia borró cualquier rastro y la Fiscalía investiga.

Hoy 08:38

Un nuevo episodio de abigeato, ocurrido en una estancia situada sobre la Ruta Provincial 92, ha encendido las alarmas sobre la desprotección que enfrentan los establecimientos rurales en las zonas periféricas de Añatuya.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En esta ocasión, los delincuentes actuaron con total impunidad para sustraer dos terneros de raza Brangus, de apenas dos meses de vida. Estos animales, además de su valor económico, representan una pérdida significativa en términos de potencial genético para el establecimiento afectado.

El hecho fue descubierto por el encargado del campo durante una de las recorridas habituales de control. Al notar la ausencia de los ejemplares, se inició un rastrillaje por el perímetro, donde se produjo un hallazgo inusual: unos anteojos de sol negros abandonados por los autores del robo.

Sin embargo, lo que podría haber sido una pista clave para la identificación de los sospechosos se vio empañado por las condiciones climáticas. Las persistentes lluvias registradas en las últimas horas en la zona de Añatuya borraron cualquier rastro de calzado o marcas de neumáticos, dejando a los investigadores sin la posibilidad de recolectar huellas dactilares o de rodados en el barro.

Tras la denuncia formal, la Fiscalía local tomó cartas en el asunto, ordenando la intervención inmediata de la División de Robo y Hurto. Se han labrado actas de constatación y se espera que el análisis de los objetos olvidados pueda arrojar alguna luz sobre la identidad de los "cuatreros".

Este suceso no es un hecho aislado y refleja una problemática creciente que afecta a los productores santiagueños, ya que los delincuentes aprovechan la extensión de los campos y la escasa vigilancia nocturna.

Por el momento, no hay detenidos y se solicita a la población y a campos vecinos informar sobre cualquier movimiento sospechoso de vehículos de carga en las inmediaciones de la Ruta 92.