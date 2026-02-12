Alejandro Veliz, El Vislumbre del Esteko, Uriel Lozano y Alkala le ponen el gran cierre al Carnaval Épico

Este domingo, en el Predio de Judiciales del Parque Aguirre, se vivirá la última edición del evento que unió a los boliches más grandes de Santiago del Estero con una despedida que promete ser a lo grande.

El Carnaval Épico llega a su última edición y se prepara para cerrar la temporada con una noche cargada de música, fiesta y el espíritu que marcó todo el verano santiagueño.

La cita será este domingo 15 de febrero nuevamente en el Predio de Judiciales, en el Parque Aguirre, escenario que se consolidó como punto de encuentro de miles de personas durante esta temporada. Esta vez, el broche final tendrá como grandes protagonistas a Alejandro Veliz, El Vislumbre del Esteko, Uriel Lozano y Alkala, figuras centrales de una grilla pensada para despedir el carnaval a lo grande.

Además, el evento mantiene su concepto distintivo: la unión de los boliches más convocantes de la provincia. Plan B, Corona, SKY Club, Crashon, Clubber y Malibú vuelven a concentrarse en una sola noche para ofrecer una experiencia única, combinando producción, sonido y puesta en escena.

El ingreso al predio será desde las 20 horas, mientras que las damas podrán entrar gratis hasta las 21. Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000, y las entradas VIP se consiguen a $15.000 hasta las 23 horas.

Con el agregado de que al día siguiente es feriado de Carnaval, la propuesta invita a disfrutar sin mirar el reloj y vivir la última edición con toda la energía.

El cierre del Carnaval Épico promete ser una verdadera fiesta, con música en vivo, producción de primer nivel y una despedida para el recuerdo de todo Santiago del Estero.