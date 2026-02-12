Cami Homs presentó a su beba Aitana y derritió Instagram

A dos semanas de su nacimiento, la ex de Rodrigo De Paul compartió la primera foto de su hija y conquistó a sus seguidores.

Hoy 09:18

Cami Homs volvió a emocionar a sus seguidores al compartir una tierna postal junto a Aitana, la beba que nació hace dos semanas fruto de su relación con José Sosa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A pocos días de la llegada de su hija, la modelo decidió mostrar la carita de la pequeña y la historia de Instagram no pasó desapercibida entre los usuarios.

Cami y Aitana

En la imagen se la ve a Cami recostada al aire libre sobre un sillón, mientras sostiene a la recién nacida apoyada sobre su pecho. Aitana, por su parte, aparece vestida con un delicado enterito blanco estampado.

Los seguidores de la ex de Rodrigo De Paul se mostraron sorprendidos por la ternura que transmite la imagen y por el look relajado y al natural de la modelo.

Desde el nacimiento de Aitana, la influencer había optado por compartir imágenes más cuidadas o donde no se veía por completo la carita de la bebé.

Esta vez, en cambio, eligió una foto sin demasiadas vueltas, dejando ver sus facciones y generando una ola de ternura entre sus fans.