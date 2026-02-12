Empresas de Estados Unidos respaldaron la media sanción de la reforma laboral

La cámara que agrupa a compañías estadounidenses sostuvo que la propuesta “avanza en la dirección correcta” y que no implica pérdida de derechos para los trabajadores.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) respaldó la media sanción de la reforma laboral en el Senado. “Modernizar no es quitar derechos”, afirmaron.

La iniciativa oficial introduce cambios en el régimen de contrataciones que van desde el período de prueba, licencias por vacaciones y los “bancos de horas” hasta las indemnizaciones. Ahora, será girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

Desde AmCham aseguraron que se trata de “una reforma necesaria para adecuar las relaciones laborales a la situación argentina actual”.

“Seguíamos con estructuras pensadas para los años 70, en un mundo que cambió por completo. El resultado es claro: el empleo formal estancado hace décadas y casi la mitad de los trabajadores en la informalidad”, indicaron en un comunicado.

Desde AmCham pusieron el foco en los principales puntos del texto que será tratado en Diputados.

“La propuesta avanza en la dirección correcta: incentivos a la revisión de las relaciones empleador-colaborador, menor litigiosidad y más previsibilidad. Hoy emplear en Argentina implica altos costos y decisiones judiciales que desalientan nuevas contrataciones", sostuvieron.

Para las empresas de EE.UU. en el país, la discusión no se trata solo de un debate ideológico, sino que “es una realidad que nos imposibilita superar nuestras históricas vulnerabilidades”.

“Modernizar no es quitar derechos. Es dar previsibilidad, generar incentivos para contratar y abrir nuevas oportunidades para las nuevas generaciones. El desafío es claro: una Argentina que vuelva a desarrollarse, genere empleo formal, más inversión y oportunidades de acuerdo con las distintas realidades locales. Ese es el camino hacia una Argentina federal en desarrollo”, concluyeron.