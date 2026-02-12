River buscará reponerse del mazazo ante Argentinos en La Paternal

El equipo de Marcelo Gallardo visita La Paternal este jueves a las 21.15 por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026, con la necesidad de levantarse luego de la dura derrota en el Monumental.

Hoy 11:22

River afronta un examen clave este jueves desde las 21.15, cuando visite a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El Millonario llega herido tras el 4-1 sufrido ante Tigre, su caída más dolorosa como local desde el regreso de Marcelo Gallardo, y necesita sumar para no perderle pisada a los de arriba. Con siete puntos, marcha cuarto en la Zona B, a cinco del líder Independiente Rivadavia.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Pese al golpe, el Muñeco apostaría por sostener la base titular y realizar solo dos cambios. El primero es obligado por la expulsión de Fausto Vera, cuyo reemplazo se lo disputan Kevin Castaño y Giuliano Galoppo. La otra variante sería táctica: el ingreso de Marcos Acuña por Matías Viña. Gallardo, además, intentará mantener su invicto como DT en La Paternal, estadio en el que dirigió cuatro veces, con tres triunfos y un empate, incluido el recordado 2-0 de la Libertadores 2021.

Del otro lado, Argentinos Juniors tampoco arrancó el año con firmeza. Eliminado de forma temprana en Copa Argentina ante Midland, el Bicho ganó solo uno de sus cuatro partidos en el torneo y viene de caer frente a Racing. Con cinco unidades, se ubica décimo en la zona y hoy está fuera de los puestos de clasificación. El cruce ante River aparece como una medida antes de su debut en la fase 2 de la Copa Libertadores frente a Barcelona de Guayaquil.

El DT Nicolás Diez mantendría a sus habituales titulares para que lleguen con ritmo al compromiso internacional. Entre ellos estará Enzo Pérez, quien vivirá un partido especial ante su exclub. Así, Argentinos apostará a hacerse fuerte de local ante un River urgido, en un duelo que promete intensidad y mucho en juego para ambos.