En vivo: River busca reponerse del mazazo ante Argentinos en La Paternal

El equipo de Marcelo Gallardo visita La Paternal este jueves a las 21.15 por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026, con la necesidad de levantarse luego de la dura derrota en el Monumental.

Hoy 21:45

River afronta un examen clave este jueves desde las 21.15, cuando visite a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El Millonario llega herido tras el 4-1 sufrido ante Tigre, su caída más dolorosa como local desde el regreso de Marcelo Gallardo, y necesita sumar para no perderle pisada a los de arriba. Con siete puntos, marcha cuarto en la Zona B, a cinco del líder Independiente Rivadavia.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO