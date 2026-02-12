En vivo: River busca reponerse del mazazo ante Argentinos en La Paternal

El equipo de Marcelo Gallardo visita La Paternal este jueves a las 21.15 por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026, con la necesidad de levantarse luego de la dura derrota en el Monumental.
River afronta un examen clave este jueves desde las 21.15, cuando visite a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El Millonario llega herido tras el 4-1 sufrido ante Tigre, su caída más dolorosa como local desde el regreso de Marcelo Gallardo, y necesita sumar para no perderle pisada a los de arriba. Con siete puntos, marcha cuarto en la Zona B, a cinco del líder Independiente Rivadavia.
