Tras dar el golpe en el Monumental, Tigre quiere seguir en racha ante Aldosivi en Victoria

El equipo de Diego Dabove recibe este jueves al Tiburón por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, con la chance de sostener su gran arranque y presionar al líder.

Hoy 11:26

Tigre y Aldosivi se enfrentarán este jueves desde las 19.00 en el estadio José Dellagiovanna, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El Matador llega envalentonado tras la histórica goleada 4-1 ante River como visitante y buscará otro triunfo para afirmarse en la pelea grande. Con 10 puntos sobre 12 posibles, el conjunto de Diego Dabove es uno de los protagonistas de la Zona B.

El arranque del Matador fue contundente: debutó con un 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, empató 1-1 con Belgrano en Córdoba y luego venció a Racing antes de su exhibición en el Monumental. Ahora intentará hacerse fuerte en Victoria para seguir en lo más alto, al menos hasta que juegue Independiente Rivadavia, que mantiene puntaje ideal. Tigre encontró gol, solidez y confianza, una combinación que lo pone como uno de los equipos del momento.

El presente de Aldosivi es muy distinto. El Tiburón todavía no ganó en el campeonato y apenas suma tres empates y una derrota. Igualó sin goles frente a Defensa y Justicia y Barracas Central, cayó 3-1 con Gimnasia en La Plata y rescató un 1-1 agónico ante Rosario Central gracias al tanto de Nicolás Cordero a los 87 minutos. La necesidad de sumar de a tres empieza a pesar en Mar del Plata.

Para el cruce en Victoria, ambos entrenadores repetirían en gran medida sus formaciones. Tigre mantendría su base titular para estirar el buen momento, mientras que Aldosivi apostará a orden y oportunismo para dar el golpe. El duelo enfrenta a un equipo en alza contra otro que busca reacción urgente, en un partido que puede marcar el rumbo de los dos en este arranque de torneo.

